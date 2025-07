Lucecita Ceballos anunció en mayo del 2024 su separación de Rony Ríos, su esposo, con quien contrajo matrimonio cuando ella tenía 18 años y él 33. Sin embargo, la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ nunca reveló la razón exacta de su decisión, aunque aclaró recientemente que no tuvo relación con los supuestos celos enfermizos del empresario, como se especuló en un inicio.

“Nunca fue un celoso compulsivo ni tóxico”, señaló a Trome la también conductora de televisión, nacida en Colombia y de 48 años.

¿Por qué terminaron Lucecita Ceballos y su esposo tras 30 años de relación?

Lucecita sorprendió al revelar que, pese a haber puesto fin a su relación con Rony Ríos tras tres décadas de casados, el tema de divorcio no ha sido considerado por ninguno de los dos. Además, aclaró que su expareja y padre de sus dos hijos no cometió ninguna falta grave ni hubo un hecho puntual que provocará la separación.

“Nosotros no hemos perdido contacto, tenemos una comunicación linda y nos queremos mucho. No hemos hablado de divorcio y no existió ningún detonante (para terminar)”, compartió la actriz a Trome.

Ante la insistencia por conocer el motivo detrás del alejamiento, la modelo fue reservada con sus palabras. “No me gusta hablar mucho de eso, cada uno está viviendo una etapa distinta y dándose su espacio. Nunca digo nunca”, reveló.

¿Quién es Lucecita Ceballos y en qué programas ha estado?

Lucecita Ceballos es una modelo, actriz cómica y presentadora de televisión nacida en Colombia, actualmente con 48 años. Llegó al Perú a corta edad y se casó a los 18 años con Rony Ríos, a quien conoció cuando tenía 17. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, y hoy incluso ya es abuela.

Ganó mucha popularidad al interpretar a Dalila en ‘Al fondo hay sitio’, personaje que era la madre de Kimberly, el nuevo interés amoroso de Joel Gonzales. Sin embargo, el programa que la lanzó al estrellato fue ‘La noche del 11’ donde compartió pantalla al lado de Joselito Carrera. Debido al éxito, Radio Panamericana apostó por la dupla y condujeron ‘Splash’. En 2022, la colombiana debutaría como integrante del elenco humorístico de Jorge Benavides.