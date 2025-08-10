La joven imitadora de Karol G destacó en el casting de 'Yo soy' por su entrega y carisma, aunque no avanzó a la siguiente ronda. Foto: composición LR/Latina | Foto: composición LR/Latina

La joven imitadora de Karol G destacó en el casting de 'Yo soy' por su entrega y carisma, aunque no avanzó a la siguiente ronda. Foto: composición LR/Latina | Foto: composición LR/Latina

Una imitadora de Karol G tomó por sorpresa las audiciones del programa 'Yo soy' con una presentación que dejó impactados a los jurados. Su derroche de energía, carisma y actitud traspasó las pantallas, logrando impresionar también al público televidente, que no dudó en elogiar su participación. Algunos incluso calificaron su casting como uno de los mejores en la historia del programa de Latina.

Por si fuera poco, la concursante —identificada como Marissela— aprovechó la ocasión para mostrar su versatilidad interpretando a Rosalía, además de asegurar que también podría hacer de Mon Laferte. Aunque ninguna de estas actuaciones logró convencer a los calificadores, la joven se retiró del set con excelentes comentarios sobre su encanto, la hazaña de haber dejado un momento inolvidable y la firme promesa de regresar con un nuevo personaje.

Imitadora de Karol G deja en shock al jurado de 'Yo soy'

La imitadora de Karol G sorprendió desde el primer momento por su dominio escénico al presentarse ante los jurados de 'Yo soy'. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió cuando inició su interpretación de la popular canción 'Bichota'. Desde los primeros segundos, Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara quedaron desconcertados por lo que veían y escuchaban. La joven, quien trabaja como manicurista, no logró acertar en las notas vocales, pero desbordó seguridad y actitud mientras se desplazaba por el escenario y bailaba con sensualidad, emulando a la cantante colombiana.

En otro momento igualmente inesperado, su madre y su hermano —quienes la acompañaron al casting— ingresaron al set para retirarla del escenario, mientras Marissela continuaba en personaje. La escena provocó risas entre los jurados, quienes no pudieron contener la diversión ante lo inusual de la presentación.

Imitadora de Karol G no pasa casting de 'Yo soy', pero promete volver con otro personaje

Marissela regresó al set para recibir la evaluación. Ricardo Morán, en particular, destacó: "Eres un montón en el escenario". La participante comentó entonces que también podía imitar a Mon Laferte y Rosalía, pero solo le permitieron interpretar a la española. "Dinos quién crees que eres y canta", expresó Morán entre risas. Aunque su segunda presentación fue igual de impactante, tampoco logró convencer.

En ese sentido, los calificadores coincidieron en que no avanzaría a la siguiente ronda. No obstante, resaltaron su energía y actitud. "Tienes el 200% de entrega, más allá de se parezca o no al personaje. Nos has hecho reír. No nos estamos burlando de ti, sino que estamos disfrutando de esa entrega. Por eso es el aplauso que todos le vamos a dar", sentenció Cachín.

Posteriormente, Marissela reflexionó sobre el impacto que dejó en 'Yo soy' y reafirmó con convicción: "No fui los personajes que quería, pero voy a encontrar mi lugar en el mundo del arte. No voy a regresar como Karol G, pero de que regreso, lo voy a hacer". En redes sociales, los usuarios no tardaron en elogiar su participación, calificando su presentación como una de las más memorables del programa y agradeciéndole por provocarles risas genuinas, incluso hasta las lágrimas.