La actriz y presentadora Lucecita Ceballos expresó su deseo de ser convocada para la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, serie en la que dio vida al personaje de ‘Dalila Pajares’. La artista mostró su entusiasmo por regresar a un proyecto que marcó su carrera y que sigue siendo un referente en la televisión nacional.

Desde que se estrenó la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, varios seguidores se quedaron sorprendidos con el regreso de algunos personajes antiguos a la historia. Por ello, se le consultó a la actriz Lucecita Ceballos si tiene intenciones de volver a la serie.

Lucecita Ceballos quiere volver a la actuación

La actriz Lucecita Ceballos, en entrevista con el diario Trome, habló sobre un posible regreso a la serie ‘Al fondo hay sitio’ y decidió aclarar que, aunque no la han llamado para la nueva temporada, no tiene problemas en volver a la popular novela.

“Si se llega a dar el regreso del personaje de Dalila, pues sería muy feliz porque estar en la serie fue una experiencia muy linda y ojalá se repita. He visto la serie y está espectacular; cada día una se sorprende con la historia, yo los aplaudo”, mencionó al inicio.

Asimismo, Lucecita Ceballos aprovechó para mencionar cuáles son sus proyectos actuales, tras haberse alejado de la actuación luego de salir de ‘Al fondo hay sitio’.

“He iniciado una nueva temporada del programa de emprendimiento; todos los días salgo en transmisión en vivo desde el canal digital de Pyme TV, donde hago entrevistas e impulsamos a los nuevos emprendedores de todos los rubros. Hago lo que me gusta, pero tampoco descarto regresar a la actuación si se presenta alguna propuesta”, añadió al respecto.

¿Cómo consiguió su papel en ‘Al fondo hay sitio’?

Por otro lado, el diario El Popular, en 2023, detalló cómo Lucecita Ceballos consiguió un papel en ‘Al fondo hay sitio’, ya que fue contactada por uno de los productores de la serie.

“Me escribieron de la producción. Me dijeron si me gustaba el personaje. Obviamente, me comentaron de qué se trataba, con quién tendría una relación, de qué se trataba el personaje. Yo les dije que sí y acepté”, explicó en aquella oportunidad.