El tema de los futbolistas peruanos es controversial, especialmente debido a la vinculación de algunos con personajes públicos. En ese contexto, Lucecita Ceballos, modelo y actriz cómica de nacionalidad colombiana, compartió algunos detalles al respecto en una entrevista con la periodista Lady Gamarra. Ceballos, quien tiene 48 años, llegó al Perú siendo muy joven y alcanzó la fama por su papel de Dalila en la serie 'Al fondo hay sitio', donde interpretaba a la madre de Kimberly.

Sin embargo, su gran despegue en la televisión llegó con el programa 'La noche del 11', donde compartió pantalla con Joselito Carrera. El éxito de este programa llevó a Radio Panamericana a apostar por la dupla, que más tarde condujo 'Splash'. En 2022, Ceballos dio otro paso importante en su carrera al unirse con al elenco humorístico de Jorge Benavides.

Lucecita revela que futbolistas peruanos le escribían para tener una cita: “Sí tiran su ‘maicito’”

Durante la conversación, la expresentadora de televisión fue consultada sobre si había recibido mensajes de futbolistas peruanos. La actriz cómica confirmó que sí, aunque prefirió no revelar nombres. Además, señaló que las invitaciones generalmente consistían en salir a tomar algo.

En ese sentido, Ceballos mencionó que en algunas ocasiones los futbolistas le ofrecieron invitarla a un café, a lo que ella respondía que ya tenía café en su casa. A pesar de los mensajes, la actriz aclaró que nunca le faltaron el respeto.

"Sí. Me han escrito futbolistas peruanos, pero no voy a decir quiénes. Era la típica invitación para tomar algo, pero las mujeres somos muy inteligentes e intuitivas. No hay necesidad de que me expliquen con manzanitas las cosas. Me han dicho: ‘Un café’, pero yo les respondía: ‘Tengo café en mi casa, así que tranqui’. Nunca me han faltado el respeto, pero sí tiran su ‘maicito’", agregó.

¿Por qué terminaron Lucecita Ceballos y su esposo?

Lucecita Ceballos anunció en mayo de 2024 su separación de Rony Ríos, con quien estuvo casada durante 30 años. Aunque la noticia sorprendió a sus seguidores, la exactriz aclaró que la decisión no estuvo motivada por celos. "Nunca fue un celoso, compulsivo ni tóxico", comentó.

Aseguró que ambos mantienen una buena comunicación y que no han hablado de divorcio, destacando que cada uno está viviendo una etapa distinta y tomando su espacio.

"Nosotros no hemos perdido contacto, tenemos una comunicación linda y nos queremos mucho. No hemos hablado de divorcio y no existió ningún detonante (para terminar). No me gusta hablar mucho de eso, cada uno está viviendo una etapa distinta y dándose su espacio. Nunca digo nunca", puntualizó.