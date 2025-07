Pablo Villanueva, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Melcochita‘, criticó severamente y compartió su indignación por el reconocimiento que la comediante Dayanita recibió por parte del congresista Waldemar Cerrón, al condecorarla por ‘su impacto positivo en el arte y la cultura’. El popular actor de comedia también estuvo presente en la ceremonia debido a que él también había recibido el mismo honor.

No obstante, en una entrevista reciente, el actor calificó el que Dayanita haya sido homenajeada por el Congreso de la República como "una falta de respeto", ya que considera que esta apreciación desprestigia al rubro de la comicidad en el Perú y al resto de los artistas en nuestro país. "Eso fue una cachetada para la casa de la cultura, estuvo muy mal", señaló 'Melcochita'.

'Melcochita' critica al Congreso por reconocimiento a Dayanita

El 11 de julio, la actriz Dayanita fue homenajeada por el Congreso de la República con un diploma y una medalla de reconocimiento, mientras que el congresista Waldemar Cerrón, del partido Perú Libre, la calificó como “motivo de orgullo nacional”. No obstante, 'Melcochita', quien fue honrado y además recibió palabras debido a su dedicación y a su reconocida trayectoria, no estuvo de acuerdo con que la exparticipante de 'JB en ATV', estuviera entre los artistas agasajados.

"No estoy de acuerdo en que la hayan premiado, ha sido una burla a la comicidad, una cachetada para los artistas del Perú”, señaló el actor. Además, 'Melcochita' señaló que se fue de la ceremonia a penas la vio, después de que lo invitaron a bailar huaylas. "No le di chance para que haga su ‘figureteo’ conmigo", señaló Pablo Villanueva.

Dayanita ignoró a 'Melcochita' durante la ceremonia

El comediante también señaló que la actriz no se acercó a saludarlo, pero que no le tomó mucha importancia. “Se cree diva, pero yo tomo las cosas de quien vienen. A mí todos me saludan, hasta las grandes soneras y maestros porque yo no le hago daño a nadie”, señaló el protagonista de 'Gemelos sin cura'.

De la misma manera, cuando a 'Melcochita' se le preguntó si creía que la actriz había cambiado por la gran popularidad que había alcanzado, el actor prefirió mantener una postura neutra. "No lo sé", respondió el actor, "pero ya nadie le va a querer dar trabajo en televisión por su curriculum y escándalos. No sé qué tiene en las neuronas".