El Congreso de la República generó controversia tras condecorar a varios artistas, entre ellos la cómica Dayanita y la cantante Lisandra Lizama. Aunque la iniciativa pretendía resaltar el talento, muchos cuestionaron los criterios de selección y la oportunidad del evento, en medio de una coyuntura marcada por crisis y descontento social. Entre las voces más duras destacó la de Magaly Medina, quien desde su programa 'Magaly TV, la firme' lanzó fuertes cuestionamientos al Parlamento.

La periodista calificó la ceremonia como "la payasada más grande" y lamentó que se ignore a artistas con mayor trayectoria y aportes reales a la cultura peruana.

Magaly Medina critica fuertemente al Congreso por condecoración a Dayanita y otros artistas

La 'Urraca' arremetió contra los congresistas, cuestionando que la condecoración a ciertas figuras ignora a otras con mayor trayectoria y aporte. "La payasada más grande que se la ha ocurrido a los congresistas. Yo me muero de la vergüenza y muéranse de la vergüenza todos en sus casas. Cada uno de estos señores, en especial este (Waldemar Cerrón), armó su circo en el Congreso para condecorar gente que no tiene ninguna valía, por lo menos no para ser condecorados, porque en este país artistas talentosos y de trayectoria sí hay", afirmó.

Además de señalar el desprestigio que implica reconocer a figuras que, según ella, no lo merecen, Magaly Medina apuntó a la banalidad del acto en un país que enfrenta serios desafíos. "¿Cómo es posible que el Congreso, Waldemar Cerrón, se le ocurra llamar la atención cuando los problemas de este país nos sobrepasan, cuando los congresistas no tienen buena imagen ante la gente que los eligió?", enfatizó la conductora.

Congreso condecora a artistas en polémica ceremonia

La ceremonia fue impulsada por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, y ya había generado rechazo en redes sociales desde la mañana del mismo 11 de julio. En su programa, Medina cargó directamente contra él, acusándolo de montar "un circo" para promover condecoraciones sin sentido, mientras la imagen del Congreso sigue deteriorándose frente a la ciudadanía.