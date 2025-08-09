Darinka Ramírez conversó en vivo con Magaly Medina después de que Jefferson Farfán volviera a ausentarse de la conciliación por la pensión de alimentos y el régimen de visitas de su hija de dos años. La influencer contó que el exfutbolista no ha visto a la menor desde abril de 2025, cuando le interpuso una denuncia por violencia. Además, reveló que le puso como condición que no podía llevársela a la casa de su madre y que las visitas debían realizarse en su presencia.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina, quien también ha tenido enfrentamientos legales con Farfán, la increpó: “Pero es su papá, no la estás mandando con un hombre extraño (…) Tú no puedes imponer tu presencia a alguien que no te quiere ver a ti”, cuestionó la conductora.

Magaly Medina confronta en vivo a Darinka Ramírez por Jefferson Farfán

Ante los comentarios de la conductora de ATV, Darinka Ramírez explicó que su principal condición para que Jefferson Farfán vea a su hija es que primero construya un vínculo con la menor. “Pero si tú no das las facilidades para que él cree un vínculo paternal con su hija”, le respondió Magaly Medina, cuestionando que Darinka solo otorgue permisos bajo sus propios términos.

La influencer aclaró que está dispuesta a no estar presente en su casa cuando se realicen las visitas, aunque insistió en que no acepta que se lleven a la niña a la vivienda del exfutbolista. “Porque no quiero dejarla a mi hija de dos años y medio sola. Soy una madre protectora y por eso prefiero que esté en un lugar en el que se sienta cómoda y no obligada, porque no ha hecho ese nexo paternal con él”, remarcó.

Por su parte, Magaly Medina lamentó que tanto Darinka Ramírez como Jefferson Farfán, quien no asistió a la conciliación, se muestren tercos y mantengan sus posturas, buscando que las cosas se hagan a su manera en lugar de priorizar lo mejor para la menor.

Darinka Ramírez cuestiona el interés de Jefferson Farfán por su hija

Este viernes 8 de agosto, Darinka Ramírez y Jefferson Farfán tenían programada una segunda cita de conciliación en Santiago de Surco en pro de los beneficios de la hija de ambos. La influencer llegó puntual junto a su abogado Wilmer Arica, pero el conductor de 'Enfocados' no se presentó.

En su conversación con los medios, Darinka y su abogado afirmaron que ante la negativa del Farfán, irán directamente al Poder Judicial y presentaran una demanda de alimentos. "Lamentable, porque da entender que no le interesa mi hija", fueron las declaraciones que dio la madre de la última hija del exfutbolista.