Darinka Ramírez acudió al centro conciliatorio con el objetivo de llegar a un acuerdo voluntario sobre la pensión de alimentos y el régimen de visitas con Jefferson Farfán, padre de su hija. Sin embargo, la empresaria se llevó una gran sorpresa al constatar que el exfutbolista se ausentó por segunda vez. Ante la prensa, anunció que iniciará acciones legales mediante una demanda de alimentos, señalando que su menor hija tiene necesidades que deben ser cubiertas por su progenitor.

La madre de la menor también cuestionó el desinterés de Jefferson Farfán por no presentarse a la cita y reveló que hace mucho tiempo que no visita a su hija y sería un padre ausente luego del episodio de agresión psicológica que denunció del exfutbolista en televisión nacional. “El único recuerdo que tiene mi hija de su padre es gritándome”, afirmó.

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez tenían programada una segunda audiencia a las 4:30 p. m. en el edificio ‘Time’ de Santiago de Surco, relacionada con la demanda de alimentos para su menor hija. La empresaria y también influencer llegó puntualmente a las 4:25 p. m. junto a su abogado Wilmer Arica, pero el exfutbolista de la selección peruana no se presentó. Minutos antes de la hora pactada, La 'Foquita' compartió en sus redes sociales una historia junto a su amigo Roberto Guizasola, en la que se probaban una prenda de vestir.

Ante la inasistencia, Darinka Ramírez anunció que iniciará la demanda de alimentos en el Poder Judicial, lamentando que la ausencia del exdeportista evidencie su desinterés por la menor. Lamentable, porque da a entender que no le interesa mi hija", afirmó. “Ahora nos toca ir al Poder Judicial”, declaró tras reunirse con su abogado. Wilmer Arica, representante legal de Ramírez, confirmó que esta será la vía que seguirán.

¿Cuánto dinero le deposita Jefferson Farfán a Darinka Ramírez por su hija?

En el programa 'Ponte en la cola', Darinka Ramírez reveló cuánto dinero recibe por la pensión de alimentos de su hija menor. La empresaria aseguró que solo recibe S/9.000 mensuales. Durante la entrevista, la empresaria dio detalles de cada gasto que realiza: “El pago del departamento es 3.700, la nana 1.500, y lo que sobra es netamente para la bebé, como ropa, zapatillas, gastos variados”, reveló la modelo de 26 años.

La empresaria contó que tuvo que encargarse de amoblar los muebles del departamento donde vive con su menor hija: “Gracias a que yo trabajo he podido asumir muchas cosas, tanto como el departamento que tuve que amoblar, la cocina, la lavandería, su cama de la bebé, porque ni eso”.