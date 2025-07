Darinka Ramírez impacta al revelar cuánto dinero le deposita Jefferson Farfán por su hija: “Es lo que habíamos acordado”

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reapareció en televisión nacional para hablar sobre la relación que lleva con el exfutbolista y conductor de ‘Enfocados’, luego de haberlo denunciado por violencia psicológica. La modelo estuvo en el programa ‘Ponte en cola’ conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón, donde reveló que la ‘foquita’ viene cumpliendo con la manutención de la pequeña.

“Le pasa lo que ya habíamos acordado desde que nació mi hija. Pero ya ella entra al nido, entonces se vienen más gastos y tenemos que ordenar ahora”, advirtió Ramírez.

Además, Darinka confirmó que recibe casi S/9.000 mensuales por parte del padre de su bebé para cubrir los gastos de la menor. Sin embargo, Michelle Soifer reaccionó y sorprendió al cuestionar a la influencer por el monto de dinero que recibe: “¿No te parece suficiente?”, le consultó.

Darinka Ramírez le contesta a Michelle Soifer tras cuestionar los S/9.000 que recibe al mes de Farfán

Tras el cuestionamiento de Michelle Soifer en vivo, Darinka Ramírez se mostró serena y le respondió explicando cómo distribuye los S/9.000 que recibe de Jefferson Farfán al mes. “El pago del departamento es 3.700, la nana 1.500, y lo que sobra es netamente para la bebé, como ropa, zapatillas, gastos variados”, reveló la modelo de 26 años.

Sin embargo, Ricardo Rondón tomó la palabra y le consultó si ella trabajaba, sugiriendo que la responsabilidad debería ser compartida. Ante esto, influencer le dio la razón y aclaró que ha asumido varios gastos por cuenta propia.

“Gracias a que yo trabajo he podido asumir muchas cosas, tanto como el departamento que tuve que amoblar, la cocina, la lavandería, su cama de la bebé, porque ni eso”, sentenció la madre de la hija de Jefferson Farfán en ‘Ponte en cola’ de Latina.

¿Qué relación llevan Darinka Ramirez y Jefferson Farfán ?

Durante su entrevista con ‘Ponte en cola’, Darinka Ramírez explicó que su relación actual con Jefferson Farfán es nula. Además, indicó que el exfutbolista no ve a su bebé desde hace dos meses y que no existe un vínculo real entre hija y padre. “Dos meses no la ve, yo no puedo obligar a nadie. Si a él le nace, llama a su hija.”, contó. Sobre si llamó al conductor de ‘enfocados’ para que visite a su pequeña de 2 años, aseguró. “No tendría por qué crear ese nexo con su hija. Él, como papá, le debería nacer verla”.

Además, también contó que los abogados de Farfán buscan establecer que las visitas a la pequeña sean en la casa de su mamá Doña Charo. Esto no es del agrado de Darinka. “Mi hija siempre ha estado a mi lado y no me pareció adecuado”, sostuvo, dejando en claro que su posición es que el deportista acuda al departamento donde vive con su hija para visitarla.