Entretenimiento
Entretenimiento

Laura Huarcayo conmueve al hablar de sus deseos de enamorarse otra vez tras su divorcio con Dimitri Karagounis: “Siempre hay esa esperanza”

“Siempre hay esa esperanza”, confesó la exmodelo Laura Huarcayo, de 51 años, quien reapareció en el pódcast de Magaly Medina. 

Laura Huarcayo esta alejada de la televisión desde hace 10 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Laura Huarcayo expresó su deseo de volver a enamorarse tras divorciarse en 2020 del padre de su hija, el empresario griego Dimitri Karagounis, con quien estuvo casada durante 15 años. La exconductora de ‘Bienvenida la tarde’ estuvo como invitada en el pódcast de Magaly Medina y revelo que, a sus 51 años, no le cierra las puertas al amor.

“Siempre hay esa esperanza”, señaló la exmodelo, recalcando que ahora cuenta con el tiempo suficiente para darse una nueva oportunidad, ya que su hija Vasil radica en el extranjero y su hijo Valentino, de 22 años, viajará pronto con su hermana.

Laura Huarcayo quiere volver a enamorarse, pero aclara que ahora es ‘exigente’  

En 2020, Laura Huarcayo se separó de Dimitri Karagounis por razones que nunca reveló. Pese a eso, admitió que la relación entre ambos es buena, ya que priorizan el bienestar de su hija en común, Vasil, de 18 años.

Por esa razón, durante la entrevista con Magaly Medina, la exconductora de 'Lima Limón' confesó que desea enamorarse nuevamente, pero entre risas aclaró que ahora es más exigente que antes. “El amor es algo bonito. No muchas personas se cierran a él. Siempre hay esa esperanza de estar acompañada. Antes no era exigente, ahora creo que sí lo seré (risas). Yo me enamoraba de algo tan simple y sentía que siempre tenía que estar siempre con la persona”, compartió Laura.

¿Qué carrera profesional estudian los hijos de Laura Huarcayo?

Durante la entrevista con Magaly Medina, Laura Huarcayo reveló las carreras universitarias que siguen sus dos hijos: Valentino Mercado y Vasilli Karagouinis. El primero, de 22, estudia Marketing y cuenta con una doble titulación en Negocios Internacionales.

Por su parte, la jovencita, que pronto cumplirá 19 años, radica en el extranjero y se dedicará de lleno a la carrera de economía. Además, recalco que sus dos hijos se llevan de maravilla, y que incluso Valentino pronto viajará al extranjero para reencontrarse con su hermanastra.

