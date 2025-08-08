Laura Huarcayo sorprende al revelar el por qué abandonó la televisión y sueña con enamorarse: “Siempre hay esa esperanza”

Laura Huarcayo reveló el verdadero motivo que la llevó a abandonar la televisión cuando estaba en la cima de la popularidad como conductora de ‘Bienvenida la tarde’, programa pionero de los realities shows, hace ya 10 años. La expresentadora de 51 años aclaró que lo hizo para estar mayor tiempo con sus dos hijos, Valentino y Vassiliki, quienes en ese entonces aún estaban en el colegio.

“Salí de la televisión para dedicarme a mis hijos a tiempo completo. Sentía que tenía que estar más tiempo con ellos, sobre todo con Vasil, porque el horario de ‘Bienvenida la tarde’ coincidía con la salida del colegio. Durante casi 5 años no podía recogerla.”, expuso Laura en el pódcast de Magaly Medina.

Además, se pronunció sobre la posibilidad de volver a enamorarse tras divorciarse en 2020 del empresario griego Dimitri Karagounis, con quien estuvo casada durante 15 años. “El amor es algo bonito. No muchas personas se cierran a él. Siempre hay esa esperanza de estar acompañada. Antes no era exigente, ahora creo que sí lo seré (risas)”, compartió la exmodelo.

¿Quiénes son los hijos de Laura Huarcayo y qué carreras universitarias estudian?

Durante la charla con Magaly Medina, la exconductora de ‘Lima Limón’, Laura Huarcayo, reveló las carreras que siguen sus dos hijos: Valentino Mercado y Vassiliki Karagounis. El primero, de 22 años, vive en Perú y estudia Marketing, además de contar con una doble titulación en Negocios Internacionales.

“Gracias a lo que está estudiando, me ayuda a hacer contenido para mis redes sociales”, sostuvo Laura, muy orgullosa de su heredero mayor, fruto de su relación con el modelo argentino Juan Martín Mercado.

Por su parte, Vassiliki, que está pronto a cumplir los 19 años y radica en el extranjero, estudiará la carrera de Economía. Según contó su madre, mantiene una excelente relación con su hermanastro Valentino. La joven nació a raíz de su matrimonio con el empresario griego Dimitri Karagounis.

Laura Huarcayo revela detalles inéditos de su matrimonio con Dimitri Karagounis

Laura Huarcayo le aseguró a Magaly Medina que sus dos hijos le pidieron que no hable públicamente sobre las razones que motivaron su divorcio con Dimitri Karagounis. Sin embargo, no evitó recordar los bonitos momentos que vivió con el empresario, aclarando que pese a estar separados, llevan una buena relación.

“Cuando éramos esposos, disfrutábamos de las fiestas infantiles porque nos gustaba mucho todo lo relacionado con los hijos, incluso más que hacer actividades juntos. Y hasta ahora lo disfrutamos. Él sigue siendo un buen padre. Ahora nos llevamos muy bien. La prioridad es la estabilidad de los hijos.