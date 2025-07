Darinka Ramírez reapareció en televisión después de varias semanas alejadas y estuvo como invitada en el programa 'Ponte en la cola', donde compartió detalles de su situación actual con Jefferson Farfán, a quien denunció por violencia psicológica tras haber actuado de forma agresiva en contra de ella y frente a su menor hija de 2 años.

Durante la entrevista, la influencer confirmó que no mantiene comunicación con el exfutbolista, quien, desde el incidente, no ha visto a su pequeña. “Dos meses no la ve, yo no puedo obligar a nadie. Si a él le nace, llama a su hija”, fueron sus declaraciones.

Darinka Ramírez expone detalles de su actual relación con Jefferson Farfán

Darinka Ramírez expuso en televisión que Jefferson Farfán habría querido acordar mediante sus abogados que la visitas se dieran en casa de su madre doña Charo. Sin embargo, ella se mostró en desacuerdo. “Mi hija siempre ha estado a mi lado y no me pareció adecuado”, comentó, afirmando que le propuso que fuera al departamento en donde vive con su hija para que la pequeña esté tranquila.

La madre de la hija de Jefferson Farfán detalló que el futbolista no se ha acercado a visitar a su pequeña en dos meses y cuestionó su falta de iniciativa. “El podría mover cielo y tierra para verla”, comentó, explicando que solo se comunican a través de abogados.

Sobre si ella llamó a Farfán para que viera a su hija, Darinka fue contundente: “No tendría por qué crear ese nexo con su hija. Él, como papá, le debería nacer verla”, agregó.

Darinka Ramírez apoya la canción de Yahaira Plasencia sobre Farfán

Darinka Ramírez sorprendió al publicar un video de TikTok bailando 'El ex machito', la más reciente canción de Yahaira Plasencia. En el clip, la inluencer aparece moviéndose al ritmo y cantando la letra de la canción que, según la propia cantante, tiene referencias a su pasada relación con Jefferson Farfán.

Al ser consultada sobre su inesperado respaldo al nuevo tema de Yahaira, Darinka tuvo palabras positivas hacia la salsera. “Hay que admitir que canta mejor y pegó la música”, comentó, reconociendo el éxito de la artista a pesar de que ambas tuvieron una relación con la 'Foquita'.