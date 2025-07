Dayanita confesó en una reciente entrevista que su circo no está teniendo la acogida esperada en Chiclayo. “Están dando pena”, expresó la actriz cómica al referirse al bajo rendimiento del espectáculo. En medio del diálogo, Kurt Villavicencio, conductor de 'Todo se filtra', lanzó una broma que incomodó la situación: “Tienes más bailarines que público”, dijo en tono sarcástico sobre el circo.

Dayanita también fue consultada sobre su situación sentimental, en especial por el vínculo con su pareja, originario de Chiclayo. Ante la insistencia, evitó responder y se quebró durante el programa: “Estoy enfocada en estas cosas”, señaló, desviando el tema y dejando entrever sobre un posible distanciamiento con Miguel Rubio.

Dayanita se conmueve en vivo ante la pregunta de su novio

En declaraciones para 'Todo se filtra', Dayanita habló sobre el difícil momento que atraviesa con su circo en Chepén. “Están dando pena”, aunque recobró el ánimo y afirmó: “Gracias a Dios estoy trabajando y sigo facturando todo”. Sin embargo, Kurt Villavicencio, conductor del programa, lanzó una broma que no pasó desapercibida: “Tienes más bailarines que público”.

Kurt no dudó en mencionar al novio de Dayanita, relacionándolo con la poca acogida en Chepén. “Tu novio no te ha hecho muy buena publicidad en Chepén. Por lo que tengo entendido, es la tierra de tu novio Miguel”, comentó el conductor. Ante ello, la actriz respondió: “Es de Chiclayo, pero no quiero hablar de él, en realidad. Estoy enfocada en todas estas cosas y, bueno, quiero seguir para adelante”. Al insistir en el tema, Villavicencio preguntó: “¿Has peleado con tu novio nuevamente?”, a lo que Dayanita contestó: “Son cosas que pasan. En realidad, yo ahorita lo que más quiero es enfocarme en el tema del circo. Estamos del 20 de julio al 20 de agosto en el circo Tony Rabanito”.

Problemas en la relación de Dayanita y Miguel Rubio

En mayo de 2025, Miguel Rubio reveló que él y Dayanita habían tenido una discusión por celos, lo cual derivó en un distanciamiento entre ambos. “Hemos peleado, se podría decir, estamos un poquito distanciados… Es muy celosa”, comentó Rubio públicamente. En respuesta, Dayanita recurrió a sus redes sociales y compartió un mensaje emotivo junto a su pareja: “Lograré mejorar en todo, te amo”.

En julio de 2025, la relación volvió a entrar en crisis tras la difusión de un reportaje de Dayanita. Como consecuencia, Miguel decidió terminar la relación, alegando sentirse traicionado. Finalmente, el propio Rubio confirmó la reconciliación desde sus redes sociales: “Si quieren saber si estamos bien. Sí, si lo estamos”.