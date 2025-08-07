Jefferson Farfán salió al frente para respaldar públicamente a su entrañable amigo Paolo Guerrero, luego de que este fuera blanco de críticas en redes sociales por el look que lució durante la fiesta de cumpleaños de su pareja, Ana Paula Consorte. El popualr 'Foquita', quien fue acompañado por su pareja Xiomy Kanashiro, aseguró que el estilo es cuestión de actitud, no de aprobación, respecto a la vestimenta del futbolista de Alianza Lima.

A través de un estado en redes sociales, el exfutbolista publicó una fotografía abrazando al futbolista en plena celebración y escribió: “Te amo, hermano (Paolo Guerrero). El que no tiene se viste como quiere, y el que tiene también”, lanzando así un contundente mensaje contra quienes cuestionaron la vestimenta del 'Depredador'.

mensaje de Jefferson farfán. Foto: Instagram

Farfán respaldó a su amigo Guerrero tras fuertes críticas por su look en cumpleaños de Ana Paula Consorte

Durante el cumpleaños número 33 de Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero asistió acompañado de su círculo más íntimo y no dudó en mostrar su afecto por la madre de sus hijos. Sin embargo, su vestimenta fue duramente criticada por usuarios en redes sociales, quienes consideraron que su outfit no estaba a la altura del evento. A pesar de ello, otras personas lo defendieron asegurando que todo le queda bien al futbolista.

Ante esta polémica, Jefferson Farfán, quien llegó al evento acompañado de su pareja Xiomy Kanashiro, decidió pronunciarse. La imagen publicada junto a su mensaje dejó clara la solidez de su amistad con el 'depredador', destacando su apoyo incondicional en medio de los comentarios negativos. Con su respuesta, Farfán también dejó entrever que no importa el estilo, sino la esencia de la persona.

La tremenda fiesta de Ana Paula Consorte por su cumpleaños 33 años

El cumpleaños de Ana Paula Consorte se celebró a lo grande en Brasil el pasado fin de semana, en una fiesta cargada de lujo, música y figuras reconocidas. La modelo lució un elegante vestido corto negro con escote, convirtiéndose en una de las más elogiadas de la noche. La celebración también incluyó un viaje familiar y momentos mágicos en compañía de sus seres queridos.

Entre los invitados estuvieron figuras como Brenda Carvalho, Bryan Torres (quien puso la cuota musical con su orquesta) y Jefferson Farfán, quien llegó junto a Xiomy Kanashiro. El ambiente estuvo lleno de alegría, salsa y detalles que hicieron de esta una noche inolvidable.