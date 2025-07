Xiomy Kanashiro rompió su silencio luego de las declaraciones de Chechito y detalló cómo Jefferson Farfán reaccionó ante esta mediática situación. "Él sabía sobre el videoclip", declaró la modelo, dejando en claro que el futbolista estaba completamente informado sobre la producción musical que grabó como modelo junto al cantante en un Airbnb, lugar que solo habría servido como locación para la grabación del proyecto.

En medio del revuelo generado por la participación de Chechito en 'El valor de la verdad', Kanashiro fue relacionada sentimentalmente con el cantante de chicha tras la difusión de un avance que sugería un romance. No obstante, tanto ella como el artista descartaron cualquier vínculo personal, asegurando que la reunión se dio únicamente en un contexto laboral.

Xiomy Kanashiro revela cuál fue la reacción de Jefferson Farfán a rumores sobre Chechito

Las cámaras de 'Amor y fuego' entrevistaron a Xiomy Kanashiro para recoger algunas de sus declaraciones sobre el caso. Al ser consultada si su pareja, el expelotero Jefferson Farfán, se había incomodado por toda esta situación que involucra a Chechito, la modelo lo negó con total tranquilidad. "Para nada, Farfán sabía de ese videoclip".

Más adelante, le recordaron a la influencer que, previo a la revelación completa de la declaración de Chechito en 'El valor de la verdad', ella ya se había pronunciado públicamente sobre los rumores. Ante esto, explicó que su intención fue únicamente compartir su perspectiva. "Solo di mi razón de que era un videoclip nada más, sino que quisieron hacer ese juego, pero yo fui a grabar un videoclip", afirmó, reiterando que su participación fue estrictamente profesional.

¿Xiomy Kanashiro volvería a grabar con Chechito?: esto es lo que dijo la modelo

En esa línea, Xiomy Kanashiro afirmó desconocer por qué hablaron sobre su persona en 'El valor de la verdad', pero que, a pesar de ello, no tiene ningún problema con Chechito, a quien no solo calificó como un joven "súper talentoso", sino que también deseó "lo mejor siempre". Su actitud contrasta notoriamente con la de Leslie Shaw, quien no dudó en mandarle un fuerte mensaje a su ahora examigo luego de verse involucrada con él en otra especulación.

Sin embargo, cuando a la novia de Jefferson Farfán se le cuestionó si volvería a grabar algún videoclip con el cantante de chicha, su respuesta fue contundente. "Creo que chamba es chamba. No tendría ningún problema en realidad, pero lo pensaría", declaró al programa de Peluchín y Gigi Mitre.