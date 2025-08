Xiomy Kanashiro se mostró radiante al lado de Jefferson Farfán, dejando atrás la reciente polémica generada por las declaraciones de Chechito en ‘El valor de la verdad’, donde afirmó que habría estado en un Airbnb con la popular ‘Chinita’. La pareja fue una de las invitadas especiales a la gran fiesta por los 33 años de la brasileña Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, celebrada el pasado viernes 1 de agosto en Lima.

Durante la celebración, ambos se dejaron ver muy enamorados, algo que el propio exfutbolista compartió en redes sociales. “Con mi Morchi”, escribió Farfán en una historia de Instagram junto a su pareja, dejando claro el gran momento sentimental que atraviesan. En un clip, se les observa disfrutando de la velada e intercambiando miradas cómplices. En la grabación, la 'Foquita' le dice a Xiomy “Dame luz, bebé”, mientras ella le responde con gestos de afecto.

¿Qué dijo Chechito sobre Xiomy Kanashiro en 'El valor de la verdad'?

La reciente aparición pública de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán coincide con que, hace casi una semana, Sergio Romero, más conocido como Chechito, participó en ‘El valor de la verdad’. En el programa, el cantante confirmó que estuvo en un departamento con la bailarina, pero recalcó que se trató de un tema estrictamente laboral. “Sí estuve con ella, pero fue algo laboral, tema laboral. Una grabación, estábamos en un videoclip. Ella era mi pareja en la imaginación de mi videoclip”, explicó.

De esta manera, el cantante de chicha confirmó la versión que dijo la pareja de Farfán en un inicio, señalando que todo fue parte del rodaje del videoclip 'Chica mentirosa'. Asimismo, Chechito también contó que, en un inicio, Kanashiro se había negado a aparecer en bikini para las escenas en un jacuzzi. Sin embargo, al llegar al set se llevó una sorpresa. “Llegó y la señorita estaba en bikini, yo no sé qué hicieron pero a mí me dijo que no”, recordó el cantante.

Xiomy Kanashira rechaza a Chechito

Por otro lado, Xiomy Kanashiro utilizó su pódcast ‘¿Ahora qué?’ para responder si tendría un romance con Chechito, Christian Domínguez o Deyvis Orozco. Su reacción fue tajante: “Definitivamente, acá sí me mato. No hay forma. Me mato, me mato, me mato. Deyvis Orosco, Christian Domínguez y ‘Chechito’. No hay forma. Ni lo tendría [ningún romance] con ninguno. Ni con la luz apagada”.

Cuando uno de los gemelos Barbarán comentó que Chechito era atractivo, la conductora no dudó en cerrarle la puerta a esa posibilidad: “No es mi gusto, a mí me gustan los morenos”, dijo, en clara referencia a Jefferson Farfán, su actual pareja.