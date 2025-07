El cumpleaños número 33 de Ana Paula Consorte no pasó desapercibido no solo por tratarse de la famosa modelo brasileña y pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, sino por su celebración, que incluyó una lujosa fiesta privada, la cual no solo atrajo la atención de medios en Perú y Brasil, sino también de los seguidores de la pareja.

El 30 de julio, Ana Paula recibió un año más de vida rodeada de mucho amor por parte de Guerrero, su prometido, quien no dudó en gritarle su cariño públicamente en esta fecha tan especial. Además, días atrás festejó en su país natal con un encuentro que dio de qué hablar por su escala y exorbitante costo.

Este fue el costo de la fiesta por los 33 años de Ana Paula Consorte, prometida de Paolo Guerrero

Según información difundida por el programa 'América hoy', el costo aproximado de la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Consorte osciló entre 16.000 y 20.000 soles. La fiesta se realizó en Brasil, en una locación reservada exclusivamente para la ocasión, con iluminación profesional, pista de baile y una torta de tres niveles que destacó en medio de la decoración.

La modelo brasileña lució un vestido plateado de corte clásico, mientras los invitados —entre familiares y amigos cercanos— disfrutaron de una jornada marcada por la elegancia. La ambientación incluyó una barra libre y espacios temáticos para fotografías, elementos que contribuyeron al carácter exclusivo del evento.

El amoroso gesto de Paolo Guerrero por los 33 años de Ana Paula Consorte

Durante la celebración oficial por los 33 años de Ana Paula Consorte, el 30 de julio, Paolo Guerrero publicó en su cuenta de Instagram una imagen abrazando a su prometida, acompañada de un mensaje cargado de emoción: "Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te siga dando muchos años de vida, mucha salud, paz y mucho amor. Te amo mucho".

La relación entre Guerrero y Consorte se ha fortalecido con los años. Aunque inicialmente mantuvieron su vínculo lejos del foco mediático, han optado por compartir momentos significativos de forma abierta y este cumpleaños también se convirtió en la excusa perfecta para reafirmar públicamente su vínculo afectivo, en medio de un entorno rodeado de lujo y complicidad.