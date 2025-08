Paolo Guerrero se presentó en la fiesta de cumpleaños que Ana Paula Consorte organizó en el distrito de Chorrillos, en Lima. Allí, el futbolista se mostró de buen ánimo y fue captado bailando en todo momento junto a la madre de sus hijos. Sin embargo, su look llamó la atención de Magaly Medina, especialmente por los dreads (trenzas) que lució en el evento.

“Con esos dreads quien le ha dicho que le quedan bien. Seguramente que Ana Paula le ha dicho ‘te ves, guapísimo’. Me parece que le dan una apariencia media calamitosa, desordenada. No le queda”, opinó la presentadora de ATV.

Magaly se burla de Guerrero por vestirse como un niño de 14 años

Magaly Medina se burló de la vestimenta que Paolo Guerrero, de 41 años, usó en la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Consorte. La conductora afirmó que el futbolista se viste como un niño de 14 años.

“Esos pantalones de Guerrero. Tiene el mismo look desde que era chibolo. Un look de chico de 14 años. Pero no puedes ponerte un poco más formal. Aunque Guerrero parecía un cantante de orquesta. Fiesta como esa amerita ir con un atuendo más formal, no que te vistas como ir a un concierto de reguetón”, señaló la popular ‘urraca’

Además, sostuvo que, con esa vestimenta, el deportista de Alianza Lima le habría faltado el respeto al evento de su pareja, “Solo digo lo que me parece, cada uno se viste como quiera. Incluso yo veo que una de las invitadas en blue jean. Qué haces en un cumpleaños que es de noche, hay una decoración. La dueña de la casa gastó en un coctel en poner mesas, con mantel y tu te vas con un jean y un polo. Ósea cual es el respeto que le tienes a esa fiesta”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina revela que se someterá a su primera cirugía facial

Días atrás, durante su autoentrevista para su podcast, Magaly Medina confesó que se someterá a un lifting facial a sus 62 años por recomendación del cirujano plástico Mario Cavani, quien antes ya la operó. La presentadora aseguró que esta será la primera vez que se haga un retoque en el rostro.

“Me operó la nariz, me hizo lipos... y me dijo: ‘Cuida tu cara hasta los 60. A los 60 deberías recién hacerte un lifting facial’”, señaló. “¿Cuánto me costará? Estoy viendo. No sé cuánto costará. He visto que está entre 20,000 y N cantidad de dólares”, finalizó.