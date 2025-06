Darinka Ramírez olvida a Jefferson Farfán y presenta al nuevo ‘padre’ de su hija: “Buen trabajo”

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reapareció en redes sociales por El Día del Padre, luego de sus confesiones sobre el exfutbolista en el ‘El valor de la verdad’. Esta vez lo hizo presentando a la nueva figura paterna en la vida de su bebé: nada menos que su propio papá, Manuel Ramírez. Pero eso no fue todo, también le dedicó un conmovedor saludo por su día, que seguramente tocó el corazón de más de un usuario en redes.

Cabe recordar que la modelo y el conductor de ‘Enfocados’ no llevan una buena relación desde que ella lo denunció por violencia psicológica. Además, se desconoce si Farfán ha tenido contacto reciente con su hija. Por esa razón, rechazó saludar a Farfán por su día y lo omitió de su mensaje

Darinka Ramírez y su conmovedor mensaje por el Día del Padre

La ahora influencer Darinka Ramírez decidió sincerarse al presentar en Instagram a la persona que hoy cumple el rol de padre con su bebé, ante la ausencia de Jefferson Farfán. Se trata de su padre, Manuel Ramírez, a quien destacó por inculcarle buenos valores a su nieta día a día.

En un emotivo mensaje por el Día del Padre, la modelo también le agradeció por estar siempre a su lado, especialmente en los momentos más difíciles, como cuando el exfutbolista negó haber tenido una relación con ella.

"Feliz día del padre. Hoy celebro a quien supo enseñarme a ser mejor persona. Eres ejemplo por muchas cosas que las personas que te conocemos y amamos, sabemos el gran hombre que eres, a pesar de que no tuviste presencie de papá y fuiste padre joven, has hecho un buen trabajo con tus hijas y con mi madre”, se lee en un inicio del extenso mensaje en donde no menciona a Farfán.

“Bendecida de tenerte, agradecida que cuides de mí a pesar de que ya crecí y también por ejercer un rol importante en la vida de mi rulosita. Luana y yo te amamos", escribió Darinka en donde también compartió imágenes donde su papá estuvo con ella en todas las etapas de su embarazo.

Darinka Ramírez felicitando a su padre por la buena labor que hace. Foto: Instagram.

Esta fue la pregunta que Darinka Ramírez evitó responder y no ganar S/ 50.000

En la pregunta número 18 de ‘El valor de la verdad’, Darinka Ramírez vivió uno de los momentos más tensos del programa al evitar responder si aún amaba al padre de su hija. La interrogante, “¿Darinka, amas a Jefferson Farfán?”, fue omitida luego de que su amigo Gabriel presionara el botón rojo para cambiarla.

En su lugar, la influencer respondió otra pregunta y decidió retirarse en el quinto nivel del juego. “Es innecesario, él ya tiene una respuesta. Un sí o no, ahora es irrelevante”, afirmó la modelo con seguridad. Aunque no alcanzó el premio mayor de S/50.000, se llevó S/20.000, poco menos de la mitad.