Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y saca a la luz detalles inéditos de su matrimonio: "Se volvió traumático"

Durante su participación en el programa 'La Noche Habla', Tilsa Lozano rompió el silencio sobre el lado oscuro de su matrimonio con Jackson Mora. La entrevista, conducida también por el tiktoker Ric La Torre, permitió que la modelo compartiera los momentos más difíciles que vivió al priorizar su vida conyugal por encima de su carrera artística.

Tilsa Lozano confesó que el vínculo con el exboxeador fue decisivo para su retiro temporal de los escenarios. La exvengadora, conocida por su fuerte presencia en el entretenimiento nacional, afirmó sentirse fuera de la farándula durante esa etapa. “Yo personalmente siento que me apagaron como figura del medio”, sostuvo, evidenciando la presión emocional que vivió en la intimidad de su relación.

Tilsa Lozano revela detalles sobre su relación con Jackson Mora

Tilsa Lozano narró cómo su carrera fue disminuyendo conforme avanzaba su vida con Jackson Mora. Según la conductora, los primeros conflictos surgieron cuando decidió aceptar nuevamente presentaciones públicas. “Nuestros problemas empezaron cuando yo hice ese primer evento en agosto-septiembre, y él no soportó verme brillar”, comentó entre lágrimas. Aunque reconoció que Mora nunca le prohibió trabajar de forma directa, reveló cómo sus comentarios y actitudes eran limitantes. “No es que me dijera ‘no vayas’, pero sí me decía: ‘¿para qué vas a ir? Yo trabajo de lunes a viernes, quédate el fin de semana conmigo’”, relató Lozano.

Tilsa Lozano también mencionó una fuerte discusión que surgió tras un evento que realizó en agosto, después de meses alejada de los escenarios. Según sus palabras, Jackson Mora no fue capaz de manejar el resurgimiento público de su pareja, hecho que se convirtió en un punto de inflexión en su matrimonio. “Cuando empecé a pedirle que me acompañara a mis eventos, se volvió traumático. El tipo solo estaba con una cara de malestar”, dijo, en una frase que resume la tensión acumulada en la relación.