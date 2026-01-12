A través de redes sociales, el músico y productor peruano Tonny Succar, ganador de un Gramy y dos Latin Gramy, expresó su profundo orgullo por su padre, Antonio Succar Uranga, quien obtuvo el grado de doctor en Política Social tras aprobar su examen final a los 71 años, demostrando que nunca es tarde para alcanzar una nueva meta.

Antonio Succar, además de ser el padre de Tony Succar y esposo de Mimy Succar, es considerado la columna vertebral de la familia de músicos. Este nuevo logro, culminar sus estudios de doctorado, se suma a su trayectoria académica, casi siete años después de haberse graduado con un máster en Administración de Negocios en la Universidad Strayer, ubicada en Newington. En aquella ocasión, el logro también fue celebrado por su esposa e hijos.

Tonny Succar y el video donde celebra el logro de su padre

Tonny Succar, cuya carrera alcanzó notoriedad en el 2019 al ganar el Latín Grammy por Mejor Álbum de Salsa, usó sus redes sociales para compartir el orgullo que sentía por su padre, Antonio Succar, quien aprobó el examen final para convertirse oficialmente en doctor a sus 71 años. El percusionista llenó de elogios a su progenitor: "Estoy sumamente orgullo de mi papá. Impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo".

En el video, se observa a toda la familia Succar compartiendo un almuerzo familiar para celebrar este nuevo logro del patriarca. Por último, el timbalero nacionalizado estadounidense reconoció el esfuerzo y sacrificio que implica alcanzar un doctorado en la adultez.

Antonio Succar y su reflexión tras obtener un doctorado

El doctor en Política Social por el Jack Welch Management Institute de Strayer University relató que, si no lograba aprobar el examen final, debía esperar seis meses para rendirlo nuevamente. El patriarca de los Succar dedicó este logro a su familia.

Además, explicó por qué eligió su especialidad y reflexionó sobre el valor del aprendizaje más allá del título: "La vida te enseña. Entonces, con lo que tú has aprendido, buscas en toda la literatura que existe y buscas un espacio para reforzar lo que quieres. Tienes que tratar de aprender: es lo más importante, porque el título, bueno, sí te sirve, pero es para ponerlo ahí, un cuadro, ¿no? (…) En conclusión, se tratar de mejorar el mundo, de ver por los pobres, de ver por los más necesitados"