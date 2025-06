Vania Bludau volvió a generar polémica en redes sociales tras pronunciarse, de forma sarcástica, sobre el reciente ampay entre Onelia Molina y el futbolista Anderson Santamaría. La exchica reality no dudó en lanzar indirectas mientras respondía a comentarios en TikTok, reavivando la tensión con la odontóloga, expareja de Mario Irivarren.

La controversia se da luego de que Vania Bludau criticara a Onelia y la acusara de 'victimizarse' por lo ocurrido durante la boda de Alejandra Baigorria. En esta ocasión, Bludau volvió a referirse a ella mientras interactuaba con sus seguidores, a pesar de que la odontóloga ya había aclarado públicamente que no mantiene ninguna relación con Santamaría y que actualmente no busca una nueva pareja tras su ruptura de dos años con Irivarren.

Vania Bludau responde fuerte a comentarios sobre Onelia Molina

Todo empezó cuando Vania Bludau publicó un video en TikTok haciendo un trend de baile. Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, muchos de ellos relacionados con la reciente polémica entre ella y Onelia Molina, la cual cobró fuerza tras su retorno al reality 'Esto es guerra'.

Comentarios en el TikTok de Vania. Foto: difusión

Uno de los mensajes más llamativos fue el de una usuaria que la apoyó y criticó duramente a Onelia: “Hermosa Vania, no dejes que Onelia se haga la vístima, cuando ella fue peor cuando estaba con Facundo y a la vez con Mario”. Ante este comentario, Vania no dudó en responder con una frase cargada de ironía: “Tranquila, yo veo el FUTURO”, insinuando que podrían revelarse más detalles en los próximos días.

Otra usuaria volvió a señalar que la arequipeña se hacía la "víctima", a pesar de que ya habría iniciado un romance con el futbolista de Universitario, Anderson Santamaría. “Ella haciéndose la víctima y ya sale con un futbolista jajajaja. Sigue brillando Vania, estás hermosa”, comentó una seguidora.

Vania Bludau no se quedó callada y respondió de forma burlona: “El que le escribe a todas”, en referencia al jugador, acompañando su comentario con emoticones de risa. Cabe recordar que el jugador ha sido vinculado anteriormente con figuras como Tefi Valenzuela, Sheyla Rojas y Jamila Dahabreh, lo que ha alimentado especulaciones sobre si también habría intentado acercarse a Vania.

Onelia Molina negó romance con Anderson Santamaría

Onelia Molina rompió su silencio en su pódcast 'Doble sentido' sobre las imágenes en donde se la ve cenando con Anderson Santamaría y otros amigos. “Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental”, señaló la integrante del reality, desmintiendo cualquier vínculo romántico con el futbolista.

Además, la chica reality aclaró que no se siente emocionalmente preparada para iniciar una relación. “Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada”, dijo con sinceridad. “Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y con otros amigos. No quiero absolutamente nada con nadie ahora”, agregó.