Durante el programa 'Esta noche', el tiktoker Ric La Torre reveló una conversación con Vania Bludau en la que la modelo criticó a Onelia Molina por su actitud tras la ruptura con Mario Irivarren. Bludau señaló que Molina se había 'victimizado' públicamente, especialmente después de lo ocurrido en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Esto después de que la odontóloga insinuara que había detalles ocultos de la boda que influyeron en el fin de su relación con el conductor de 'Good Time'.

Además, la modelo expresó su molestia por cómo Onelia Molina se sumó al 'show' mediático relacionado con la ruptura. También se refirió la reciente filtración de una foto en la que aparece abrazada con Mario Irivarren, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible acercamiento, intensificando las tensiones mediáticas en torno a su relación con el chico reality.

Vania Bludadu cuestionó las acciones de Onelia Molina con Mario Irivarren

Este 18 de junio, el creador de contenido Ric La Torre compartió una conversación que tuvo con Vania Bludau acerca de la tensa situación con Mario Irivarren y Onelia Molina. Al ser consultada sobre lo que la arequipeña había insinuado sobre haber visto cosas que le molestaron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Bludau no dudó en cuestionar su actitud.

La modelo expresó su desconcierto al ver que Molina aparecía en 'Esto es guerra' alimentando rumores de una posible reconciliación con Mario Irivarren. “¿Y entonces? No entiendo qué hacía después cantándose canciones en el programa con él (Mario Irivarren)? Y luego, ¿Qué hace (Mario) cuidando al perrito (de Onelia)?”, comentó Vania Bludau.

Asimismo, Ric La Torre intervino durante la conversación con la mejor amiga de Ale Baigorria y sugirió que Onelia Molina estaba disfrutando del 'show' mediático. “Aquí yo le pregunto: 'Para mí ya le gustó el show, también creo que se está haciendo el papel de víctima. ¿Sí o no?'”, reveló el tiktoker. Al respecto, Vania Bludau estuvo de acuerdo con Ric La Torre y respondió: “Tienes razón, ya entendió”, afirmando que la ex de Irivarren se estaba aprovechando de la exposición mediática generada por la situación.

Vania Bludau responde a las críticas por su vínculo con Mario Irivarren

Tras la difusión de una imagen comprometedora junto a Mario Irivarren, Vania Bludau respondió en 'Magaly TV: la firme' a las acusaciones de haber causado la ruptura entre el exchico reality y Onelia Molina. “Los protagonistas son ellos, yo creo que por ahí salgo sobrando (…) ellos tienen que arreglar sus temas y que digan la verdad cuando terminaron, acuérdense del audio que sale él hablando con Ale”, comentó, refiriéndose al video viral donde Irivarren conversa con Alejandra Baigorria sobre llamarla.

Por su parte, Onelia Molina también fue consultada y, sin entrar en detalles, aseguró: “He pasado cosas y circunstancias en ese matrimonio que decidí no contar y mantenerme al margen, pero la gente puede sacar sus conclusiones”. Aunque no mencionó directamente a Bludau, la arequipeña dejó entrever su incomodidad. “Creo que las personas deben ser consecuentes con lo que dicen y lo que hacen”, expresó. Vania, fiel a su estilo, no tardó en responder: “Yo no le he hecho nada a ella, eso es lo que me da risa, es una payasada todo”.