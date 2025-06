Onelia Molina volvió a acaparar la atención mediática tras ser captada cenando con el futbolista Anderson Santamaría, lo que desató de inmediato rumores sobre un posible romance. En medio de la especulación, la modelo fue abordada por 'Amor y fuego' y reaccionó con una sonrisa al ser consultada sobre los comentarios que señalan que su ex, Mario Irivarren, siempre termina siendo 'atrasado' por un futbolista.

Pese al revuelo, Onelia Molina aclaró que su vínculo con el defensor de Universitario es únicamente de amistad y aseguró no estar interesada en comenzar un romance. La aparición pública con Santamaría llamó la atención por darse poco después de que la también odontóloga confirmara el fin de su relación de más de dos años con Mario Irivarren.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre Anderson Santamaría y Mario Irivarren?

Tras ser consultada sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Anderson Santamaría, Onelia Molina fue clara al descartar cualquier posibilidad de iniciar una nueva relación. “He terminado una relación hace muy poco tiempo, yo no quiero una relación con nadie, simplemente sí me van a ver con amigos, pero descarten la posibilidad de verme con alguien”, expresó en diálogo con 'Amor y fuego'.

Además, la chica reality aseguró que aún no está emocionalmente preparada para involucrarse con alguien. “Siento que no estoy bien al 100%, tengo que sanar, tengo que mejorar en muchas cosas”, confesó. En esa línea, pidió a los medios y al público que no generen especulaciones sobre su vida sentimental. “He terminado una relación y ahora no quiero estar con nadie. No me vinculen”, pidió tajantemente.

Al ser consultada sobre cómo y cuándo conoció a Santamaría, Onelia evitó dar detalles. Sin embargo, cuando le mencionaron los comentarios que circulan en redes sociales sobre que Mario Irivarren “siempre lo atrasan los futbolistas”, la modelo no pudo evitar esbozar una sonrisa y subió rápidamente la luna del auto y retirarse. Como se sabe, las exparejas del conductor de Good Time han sido vinculadas con futbolistas, como ocurrió con Alondra García Miró e Ivana Yturbe.

Onelia Molina habló sobre el ampay con Anderson Santamaría

Desde su pódcast en YouTube 'Doble Sentido', Onelia Molina también decidió hablar abiertamente sobre los rumores que la vinculan con el futbolista Anderson Santamaría, luego de haber sido captada saliendo con él. La integrante de 'Esto es guerra' fue enfática al aclarar que estar acompañada no implica el inicio de un romance. “Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental”, expresó.

Asimismo, la modelo y odontóloga explicó que se encuentra atravesando un proceso personal tras su ruptura con Mario Irivarren y que, por ahora, no está interesada en establecer ningún tipo de vínculo sentimental. “Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada”, confesó, dejando en claro que su prioridad es sanar antes de abrirle paso a una nueva historia amorosa.