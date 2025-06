Alejandra Baigorria rompió su silencio tras la viralización de una imagen que ha causado revuelo en redes sociales. En la instantánea se observa a Vania Bludau y Mario Irivarren en lo que parece ser un momento íntimo durante la boda de la empresaria. Frente a las especulaciones sobre un posible reencuentro entre los exintegrantes de realities, Baigorria fue tajante al asegurar que tiene pruebas visuales que desmienten la versión que circula.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Alejandra Baigorria aclaró en una entrevista con 'Amor y fuego' que los rumores no se ajustan a lo que realmente ocurrió aquella noche. La exchica reality sostuvo que las imágenes que se han difundido están sacadas de contexto y que solo ella conoce lo que verdaderamente pasó. “No se han visto las imágenes completas”, advirtió, remarcando que el video en su poder es prueba de que no hubo ningún gesto comprometedor entre los asistentes.

Alejandra Baigorria revela la polémica imagen entre Vania Bludau y Mario Irivarren

Vania Bludau aparece en la fotografía aparentemente abrazando a Mario Irivarren en plena pista de baile, lo que despertó todo tipo de teorías en redes sociales. Sin embargo, Alejandra Baigorria insiste en que la escena ha sido malinterpretada. “Las especulaciones no son ciertas”, afirmó categóricamente, defendiendo la transparencia de su celebración y pidiendo no sacar conclusiones precipitadas.

Onelia Molina, presente en la boda, echó más leña al fuego al insinuar que fue testigo de momentos inesperados durante la fiesta. Aunque no dio detalles concretos, sus declaraciones elevaron el interés del público. Hasta el momento, ni Vania Bludau ni Mario Irivarren han dado su versión sobre lo ocurrido, dejando abierta la controversia en el entorno mediático.

PUEDES VER: Said Palao revela posibles nombres para su hijo con Alejandra Baigorria y muestra su rostro con ayuda de IA

Macarena Vélez y los rumores sobre su exclusión

Macarena Vélez lanzó una indirecta que fue interpretada como una acusación hacia Alejandra Baigorria por su supuesta influencia en su salida de ‘Esto es guerra: cuerpo y mente’. Baigorria no tardó en responder, aclarando que la decisión fue tomada por la producción del programa y que no tuvo ninguna participación en ello.

Alejandra Baigorria restó importancia a las insinuaciones y reafirmó que no existe conflicto con Vélez. “No hay problema, yo la saludo y me mato de la risa”, declaró, asegurando que su relación con Said Palao está en un momento sólido. “Ya he estado con Macarena y ya estaba comprometido con Said. No hay problema”, sentenció, evidenciando plena confianza en su vínculo sentimental.