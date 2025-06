La modelo Macarena Vélez se pronunció sobre el difícil momento que atraviesa Onelia Molina en ‘Esto es guerra’, tras la reciente incorporación de Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Flor Ortola, quienes mantienen una amistad cercana y han generado tensión dentro del reality. Ante esta situación, varios seguidores del programa no tardaron en expresar su apoyo a la odontóloga y solicitar el regreso de Macarena como posible refuerzo, teniendo en cuenta además su pasada relación con Said Palao, actual esposo de la ‘Gringa de Gamarra’.

Durante una entrevista con ‘Amor y fuego’, Macarena Vélez destacó la estrecha relación que mantiene con Onelia Molina fuera de cámaras, algo que suele reflejarse en sus publicaciones y gestos en redes sociales. Asimismo, la modelo no descartó la idea de regresar a ‘Esto es guerra’, al resaltar la buena conexión que existe entre ambas, lo que fue interpretado por muchos como una señal de un posible retorno al reality.

Macarena Vélez responde si volverá a 'Esto es guerra'

Al ser consultada por el complicado momento que vive Onelia Molina en ‘Esto es guerra’, Macarena Vélez destacó el fuerte lazo de amistad que mantiene con ella, aunque prefirió mantenerse al margen de la polémica generada por el regreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren. “A One la quiero un montón y converso con ella siempre, pero por el momento me quiero mantener al margen. No quiero decir nada de eso porque no me incumbe tanto”, comentó Macarena en una entrevista con ‘Amor y fuego’.

Respecto a la posibilidad de regresar al reality, la influencer no cerró la puerta y sorprendió al asegurar que lo haría si Onelia se lo pidiera. “Si One me pide, yo la voy acompañar de todas maneras porque yo la adoro y creo que haríamos una dupla dinamita”, afirmó.

Estas palabras han avivado la expectativa de los seguidores del programa, quienes no descartan su posible retorno para respaldar a la arequipeña. Incluso, en redes ya se especula con una posible dupla entre Macarena y Onelia enfrentando a Alejandra Baigorria y Vania Bludau en las próximas competencias de ‘Esto es guerra’.

Onelia Molina critica ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria

La polémica se reavivó en ‘Esto es guerra’ luego del ingreso de Vania Bludau, quien regresó al reality justo cuando aún persisten tensiones con Onelia Molina. En su pódcast ‘Doble Sentido’, la influencer no ocultó su incomodidad por compartir espacio con su expareja Mario Irivarren y con dos figuras que, según ella, fueron clave en el quiebre de su relación. “Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación”, expresó visiblemente afectada.

Además, Molina cuestionó abiertamente la producción del programa por permitir que conviva a diario con quienes considera que la han perjudicado en el pasado. “Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo”, declaró. Finalmente, enfatizó que ella no provocó el conflicto y lamentó estar envuelta en esta tensión: “Una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé”.

Como se recuerda, la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren llegó a su fin luego de la filtración de un video grabado durante la boda de Alejandra Baigorria, en el que el guerrero afirmaba que llamaría a Vania Bludau. Más adelante, Irivarren explicó que su intención era únicamente cerrar ciclos con la excombatiente.