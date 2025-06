La modelo Onelia Molina se pronunció por primera vez luego de que se filtrara una comprometedora fotografía donde aparecen Mario Irivarren y Vania Bludau abrazados durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el pasado 26 de mayo. Esta escena, que habría ocurrido antes de que el ‘guerrero’ le confesara a Ale su intención de comunicarse con su exnovia, también habría sido determinante para el fin de su relación con la arequipeña.

Visiblemente incómoda, Onelia Molina rompió su silencio en un adelanto del programa 'Magaly TV, la firme' y lanzó una contundente reflexión: “Cada acción tiene sus consecuencias y la verdad siempre sale a la luz". Además, al ser consultada por la actitud de Vania Bludau —quien en más de una ocasión aseguró no tener contacto con Mario ni intención de volver con él—, la modelo fue tajante al señalar: “Deben ser consecuentes con lo que dicen y hacen”.

Vania Bludau y Mario Irivarren reaccionaron a la polémica foto filtrada

Tras el contundente pronunciamiento de Onelia Molina, Vania Bludau también dio su versión frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. La modelo se pronunció sobre la fotografía en la que aparece abrazando a Mario Irivarren durante la 'hora loca' de la boda. Negó cualquier vínculo con la reciente ruptura entre la odontóloga y el modelo. “Yo no tengo la culpa de nada, sé que no soy culpable de que ellos hayan terminado… ni siquiera me había acordado de que me había colgado de este”, expresó.

Por su parte, Mario Irivarren también fue abordado por las cámaras del programa, pero optó por el silencio y se retiró en su vehículo sin dar declaraciones. Como se recuerda, semanas atrás aclaró que su intención era cerrar ciclos con Vania, debido a que su relación terminó de manera polémica; sin embargo, esto provocó que Onelia pusiera fin definitivamente a su vínculo de casi dos años con él.

Onelia Molina explota por el ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a 'EEG'

Luego del regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra', Onelia Molina no dudó en manifestar su incomodidad y lanzar duras críticas hacia Mario Irivarren. Durante su programa 'Doble sentido', la guerrera dejó entrever que aún hay heridas abiertas por lo sucedido en su pasada relación. “Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación”, expresó en referencia directa a su expareja, dejando clara su molestia.

En su espacio en YouTube, Onelia Molina también cuestionó las decisiones del reality, señalando que su presencia junto a Bludau y Alejandra Baigorria dentro del mismo formato ha generado un ambiente incómodo para ella. “Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo”, declaró. Finalmente, reafirmó que no buscó estar en medio de esta controversia: “Una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé”.