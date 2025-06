Vania Bludau se pronunció luego de las recientes declaraciones de Onelia Molina, quien cuestionó su ingreso a 'Esto es guerra' y aseguró que había una falta de empatía. La influencer fue consultada por el programa 'Amor y fuego' sobre cómo era su relación actual con la odontóloga, ahora que ambas comparten espacio en el mismo reality. Ante ello, Vania minimizó el enfrentamiento y dejó entrever que todo se estaría exagerando.

Este nuevo cruce ocurre en medio de la controversia generada por la filtración de una fotografía en la que Vania aparece abrazando a su expareja, Mario Irivarren, durante la boda de Alejandra Baigorria. Como se recuerda. el evento fue el quiebre en la relación entre el chico reality y Onelia Molina, lo que ha alimentado los rumores y las tensiones entre ambas mujeres desde entonces.

Vania Bludau responde fuerte a Onelia Molina

Vania Bludau fue abordada por el programa 'Amor y fuego' y no evitó responder sobre su actual relación con Onelia Molina, con quien ahora comparte pantalla en 'Esto es guerra'. Al ser consultada sobre si todo estaba bien entre ambas, la influencer dejó clara su postura: “Es que yo no le he hecho nada a ella, es lo que me da risa. Yo tengo tanto tiempo en tele que ya aprendí que cualquier cosa me resbala con mantequilla”, declaró, minimizando cualquier tipo de conflicto.

Sin embargo, señaló que se estaría buscando manipular la narrativa de la situación. “Hay personas que les encanta ponerse en plan de víctima y tergiversar las cosas”, añadió Vania Bludau, en referencia a los comentarios de Onelia Molina tras su ingreso al reality, donde calificó la situación como incómoda y aseguró que tanto ella como Alejandra Baigorria no se habían portado bien con ella.

Finalmente, Vania Bludau minimizó la situación y dejó en claro que no se siente culpable de la polémica que ha surgido en la relación de Onelia y Mario. “Yo la verdad es que como nada debo, nada temo… son tonterías”, afirmó, dando por cerrado el tema con una actitud firme y desentendida.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre el ingreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'?

Onelia Molina se manifestó tras el regreso de Vania Bludau a 'Esto es guerra'. En su pódcast 'Doble sentido', la conductora dejó en claro que en su lugar no lo habría hecho y cuestionó la actitud de la modelo, señalando su falta de valores. "Hay cosas que... yo, en el lugar de otras personas, jamás haría. Creo que hay un tipo de respeto y consideración y empatía, y en cuanto a mis valores, no hubiese actuado de esa manera", mencionó.

"Fue una situación incómoda que, lamentablemente, yo no busqué, yo no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento. Me parece superinjusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo y hasta cierto punto es injusto", sentenció Onelia Molina.