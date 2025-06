El Miss Perú 2025 se celebró el sábado 15 de junio en la ciudad del Cusco con una gran producción y expectativa nacional. La gala tuvo como gran ganadora a Karla Bacigalupo, representante de la comunidad peruana en Estados Unidos, quien se llevó la corona y sucederá a Tatiana Calmell como embajadora de la belleza nacional. Sin embargo, uno de los momentos más comentados en redes sociales ocurrió fuera del escenario.

Janick Maceta, Miss Perú 2020 y segunda finalista en Miss Universo, siguió toda la transmisión del certamen en vivo a través del TikTok Live del creador de contenido Kiwi, generando gran sorpresa entre los fanáticos al no formar parte del jurado ni estar presente físicamente en el evento. En lugar de ello, la modelo participó activamente desde el chat en vivo, donde dejó en claro su desconcierto por algunos aspectos del concurso, especialmente en la ronda de preguntas finales.

Janick Maceta y su desconcierto en la ronda final del Miss Perú

La controversia estalló cuando, durante la etapa decisiva del certamen, se anunció que las cinco finalistas responderían solo una pregunta general: "¿Por qué quieres ser la próxima Miss Perú?", sin que existiera una segunda ronda exclusiva para el top 3. Ante esto, Janick Maceta expresó su sorpresa escribiendo en el chat: “¿Cómo que no hay más preguntas del jurado?”. Su reacción fue inmediata y no quedó ahí, ya que añadió: “Kiwi, ¿no hay más preguntas de los jurados?” y reafirmó su crítica al poner: “No hay preguntas” y “¿Ya no hay segunda pregunta?”.

Estas intervenciones se volvieron virales rápidamente, generando una oleada de comentarios en redes sociales y entre seguidores del certamen. Muchos usuarios coincidieron con la exreina de belleza, recordando cómo en ediciones anteriores las finalistas enfrentaban rondas más exigentes e interrogantes específicas por parte de los jueces.

Otro de los detalles que más llamó la atención fue que, mientras Camila Escribens (Miss Perú 2023) y Luciana Fuster (Miss Grand International 2023) estaban presentes como parte del jurado, muchos usuarios esperaban ver también a Janick Maceta en la mesa evaluadora. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío evidente, especialmente por su histórica participación como segunda finalista en el Miss Universo y su conocida cercanía con la organización del Miss Perú en ediciones anteriores.

¿Cuál fue la respuesta de Karla Bacigalupo para ganar el Miss Perú 2025?

Tras darse a conocer el top 5 del Miss Perú, Carlos Adyan, reconocido presentador puertorriqueño de Telemundo, le preguntó a Karla Bacigalupo sobre el motivo que tiene para convertirse en la representante peruana en el exterior.

“Kawsachun, Qosco”, dijo al inicio de su discurso, lo que generó aplausos del público por hablar algo en quechua. Luego, continuó: “Quiero ser la siguiente Miss Perú porque quiero inspirar a todas las niñas peruanas para que sepan que pueden alcanzar sus sueños, si es que trabajan día a día y que de nada sirve la belleza externa, si es que por dentro no eres una persona empática y tienes un gran corazón. Muchas gracias”.