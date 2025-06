La final del Miss Perú 2025 tuvo de todo. El certamen de belleza que coronó a Karla Bacigalupo como sucesora de Tatiana Calmell del Solar estuvo lleno de glamour, sorpresas, decepciones y también algunas polémicas. Una de ellas se dio al inicio del concurso, cuando el jurado calificador dio a conocer al top 20 de modelos que continuaban en la lucha por el título.



Al inicio de la gala final del Miss Perú 2025, los conductores del certamen aclararon que el jurado del certamen eligió al top 20 después de ver su desempeño en la preliminar del concurso. Por ello, llamó la atención de que se incluyera a Jimena López Maya, ya que ella no estuvo en la gala del viernes 13 de junio.

El Miss Perú otra vez en el ojo de la tormenta



El nombre de Jimena López Maya, representante de La Molina y quien llegó al concurso en calidad de retadora, empezó a sonar este domingo 15 de junio, cuando los presentadores del certamen la llamaron como parte del top 20, pese a que ella no pudo llegar a la gala preliminar. Al parecer, estaba delicada de salud.



Después de ser nombrada, los usuarios empezaron a reclamar en redes sociales del Miss Perú porque, según dicen, el jurado no pudo calificarla al estar ausente. Sin embargo, otros la defendieron y aseguraron que la joven habría realizado una buena entrevista con el jurado.

“Esto es una burla a las que si hicieron preliminar”, “Habrá tenido una entrevista súper wow jaja, supongo, si no no sé cómo en puntaje igualó a las que dieron preliminar y entrevista”, “¡Qué! ¿Dejaron dentro del top a una que ni hizo preliminar y sacaron a Jaén y Huánuco?”, “Dijeron verbalmente ‘van a pasar al top 20 las que mejor lo hicieron en la preliminar’ y oh sorpresa pasó La Molina y ella no estuvo en la preliminar. Dejaron fuera a candidatas que lo hicieron bien como Lima Este, Jaén o Huánuco. En fin …. Jessica y su circo” y “La Molina no se lo merecía, esa flaca no sabe caminar con tacos. Florida y Amazonas lo hicieron mucho mejor”; fueron algunas de las reacciones.