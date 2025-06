Paco Bazán mostró su lado más íntimo y emocional en una reciente entrevista con 'Revista 24.7', donde abordó temas personales por el Día del Padre. Padre de tres hijos, la pareja de Susana Alvarado aseguró que su mayor prioridad en la vida son ellos, y que intenta estar siempre presente. “Quiero que, cuando sean adultos, recuerden que su papá estuvo ahí, disfrutando con ellos. Mi familia son mis hijos y yo”, expresó.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Además, el conductor de televisión habló sobre su deseo de culminar sus estudios universitarios en periodismo, para convertirse en un referente positivo para sus hijos. “Cuando ellos tengan 18 años y digan ‘No voy a estudiar’, ¿con qué autoridad moral podría decirles algo? Quiero ser un buen ejemplo para mis hijos”, dijo Paco Bazán, de 44 años.

Su romance con Susana Alvarado y el deseo de volver a ser padre

Actualmente, Paco Bazán mantiene una relación con Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano. El también actor no escatimó en elogios hacia su pareja. “Es una hormiguita, es muy trabajadora”, comentó con admiración.

Sobre la posibilidad de ampliar la familia, Paco Bazán no lo descartó y dejó en claro que su fe guía esa decisión. “Soy un hijo de Dios. Desde mi mirada cristiana, creo que no es nuestra voluntad. No es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera para mí. Si la voluntad del Señor es regalarme esa posibilidad, yo sería muy feliz”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de tener un cuarto hijo.

La dura batalla por la salud de su madre

Paco Bazán también reveló la delicada condición de salud de su madre, quien sufrió un infarto cerebral en 2021 y quedó en estado vegetal. “Es hemipléjica. Nunca más pudo hablar, nunca más nos reconoció. Ahí la tenemos en casa con mucho amor”, detalló Bazán conmovido.

El conductor confesó que fue difícil aceptar esta situación, pero encontró consuelo en su fe. “Al principio yo miraba esto como una maldición. ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a nosotros? Y después entendí, desde una mirada de fe, que no hay maldición en la vida. Yo vivo con mi mamá, la cuido, cuando se requiere atención urgente, yo soy el adulto responsable que está ahí”.