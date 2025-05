Durante la edición del jueves 29 de mayo de 'Magaly TV, la firme', el conductor Paco Bazán sorprendió al confesar el motivo que puso fin a su amistad con Erick Delgado. El distanciamiento, que ya se había evidenciado en recientes transmisiones de su programa y que incluyó un fuerte cruce de palabras, se originó tras un tenso episodio ocurrido en su set, con la presencia de Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano.

Según relató Paco Bazán frente a cámaras, la situación se desbordó cuando Delgado insistió a la artista para que realizara una calificación íntima sobre él, en una dinámica que fue percibida como incómoda tanto para ella como para los presentes. Esta actitud marcó un antes y un después en la relación entre ambos exdeportistas, quienes compartieron una amistad de años.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre el fin de su amistad con Erick Delgado?

En sus declaraciones, Paco Bazán fue tajante al dejar claro el motivo de su distanciamiento con el exarquero de Sporting Cristal. “No sé si fue un quiebre, pero creo que en donde se rompió la buena onda que teníamos antes fue cuando vino Susana… creo que eso fue el quiebre”, expresó visiblemente afectado.

Además, el conductor de 'El deportivo en otra cancha' se sinceró sobre su falta de acción ante el incómodo momento: “Creo que no tuve los huevos suficientes de pararlo. Creo que ahí fue y hubo más comentarios, fue una situación...”, dijo, reconociendo su responsabilidad en permitir que la situación escalara.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Paco Bazán?

Erick Delgado ofreció detalles sobre su conflicto con Paco Bazán en una edición anterior de 'Magaly TV, la firme'. El exarquero de Sporting Cristal fue directo al hablar sobre el distanciamiento con su compañero de conducción. "Somos compañeros de trabajo, somos socios. He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos dos o tres meses, él lo sabe, porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar", declaró con firmeza, dejando entrever que los problemas entre ambos venían acumulándose desde hace tiempo.

Además, señaló que Paco Bazán se había ausentado del pódcast durante varias semanas sin previo aviso ni coordinación. “Yo también tengo que ver cosas, sin embargo, yo estoy acá, soy responsable”, aseguró, cuestionando la actitud del conductor, quien habría justificado sus ausencias con vacaciones y falta de tiempo