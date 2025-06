Paco Bazán responde fuerte y defiende con todo a Susana Alvarado de duras críticas: "No me jo..., estoy feliz"

El rostro de ATV, Paco Bazán, se encuentra en el centro de la polémica luego de ser blanco de críticas en redes sociales tras hacer pública su relación sentimental con Susana Alvarado, integrante de la agrupación Corazón Serrano. El exarquero, ahora conductor de programas deportivos y digitales, ha salido al frente para defender con firmeza a la cantante y aclarar que su entorno profesional no se ha visto afectado por su vida amorosa. "En serio, no jo... Yo estoy feliz”, expresó enérgicamente.

En medio de tensiones con figuras del medio como Magaly Medina y su compañero de pódcast Erick Delgado, el conductor de ‘Ni loco ni santo’ aprovechó la reciente emisión de su programa digital para exponer su versión de los hechos. Visiblemente molesto, pero determinado, Paco Bazán cuestionó los ataques dirigidos a su pareja, asegurando que se siente más feliz que nunca y que esa felicidad no debería ser motivo de ataques.

Paco Bazán y Susana Alvarado: una relación bajo la lupa pública

Las redes sociales no tardaron en vincular los problemas recientes de Paco Bazán con su relación con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, lo que ha desatado la incomodidad del conductor. Durante su alocución en el pódcast, Bazán fue enfático al rechazar la narrativa que culpa a su pareja de sus conflictos: “¿De quiénes me he alejado? Me apena que se dejen llevar por una opinión. Obviamente que me molesta y me afecta que ataquen a Susana”.

Con más de una década en la televisión y una carrera previa como arquero profesional, Bazán señaló que cuenta con la fortaleza suficiente para enfrentar estas situaciones. “Para haber sobrevivido en este medio 14 años y antes en el fútbol, que son dos junglas, hay que tener huevos, hay que tener personalidad, hay que ser valiente”, afirmó con tono desafiante.

Paco Bazán cerró su intervención con un mensaje contundente: “Yo no me he alejado de nadie. Yo sigo siendo el mismo que he sido siempre, solo que ahora estoy más feliz. Si la gente me quiere, deberían apreciar mi felicidad. Justo un amigo me decía: ‘no entiendo por qué atacan a una persona que te hace reír’. Yo hoy veo a un Paco que antes no reía".