Después de disfrutar de momentos especiales, Paco Bazán y Susana Alvarado retomaron sus respectivas actividades. El exarquero continúa al frente de su programa 'El deportivo en otra cancha', mientras que la cantante de Corazón Serrano recorre el país con la gira Acceso al Corazón. Sin embargo, recientemente el exfutbolista sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales con un mensaje reflexivo sobre las relaciones a distancia.

A través de sus cuentas de Instagram, tanto Paco Bazán como Susana Alvarado compartieron imágenes de una videollamada en la que aparecen luciendo atuendos combinados. En las historias publicadas, ambos se etiquetaron mutuamente, dejando entrever que, a pesar de la distancia, la conexión emocional entre ellos sigue fuerte. La cumbiambera acompañó las imágenes con mensajes cariñosos, llamándolo “Hermoso” y escribiendo la frase “A donde vayas, Chucky te encontrará”, dejando ver su complicidad y buen ánimo en esta etapa de su relación.

Paco Bazán conmueve con emotivo mensaje sobre las relaciones a distancia

Paco Bazán reapareció en redes sociales con una emotiva reflexión sobre las relaciones a distancia, en un contexto donde él reside en Lima y Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, vive en Piura. A pesar de la distancia geográfica, la pareja ha demostrado que se esfuerzan por mantenerse conectados y dedicarse tiempo mutuamente. El exfutbolista y conductor compartió un profundo mensaje en Instagram, resaltando los desafíos que implica este tipo de relación y destacando que solo quienes aman con valentía y propósito pueden afrontarlo.

En su publicación, Paco Bazán expresó que el amor a distancia no es simplemente una espera, sino un acto de fe y compromiso constante. "No se trata solo de esperar, sino de creer firmemente en lo que se construye", escribió, aludiendo a la importancia de la honestidad, el cumplimiento de promesas y los pequeños detalles que mantienen viva la conexión. Afirmó que la distancia no debilita el amor verdadero, sino que lo revela, lo pone a prueba y lo fortalece. “Porque el amor a distancia no es para cualquiera. Es un reto que solo enfrentan los que aman con valentía y propósito. No se trata solo de esperar, sino de creer firmemente en lo que se construye", fue el mensaje.