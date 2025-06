Jhazmín Gutarra rompió su silencio y reveló detalles desconocidos sobre su relación con Dilbert Aguilar, tras ser vinculada a tres hombres distintos y ser acusada de haber sido infiel al músico. Durante su participación en el programa 'Esta noche', emitido el sábado 7 de junio, la esposa del cantante de cumbia confesó que su relación ha atravesado por varias “pausas” a lo largo del tiempo, pese a que en público siempre intentaron mostrarse unidos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La corista de 'La tribu' admitió que ambos han cometido errores y que han tenido que luchar para mantener su relación a flote. Por su parte, Dilbert Aguilar respaldó a su pareja y reafirmó que, a pesar de las críticas y especulaciones, continúan juntos. Cabe recordar que la pareja también atravesó un difícil momento tras el reencuentro del cantante de 'Vuela Palomita' con su expareja Claudia Portocarrero, situación que no fue bien recibida por Jhazmín.

Jhazmín Gutarra reconoce crisis en su relación con Dilbert Aguilar

Durante la entrevista, Jhazmín Gutarra reveló que su relación de más de 10 años con Dilbert Aguilar ha atravesado varios altibajos, aunque intentaron mantener una imagen de estabilidad ante su entorno familiar. “Muchas [pausas]. Yo me quedo tranquila con Dilbert porque sabemos que, en el tiempo que hemos estado juntos, han pasado muchas cosas. Hemos cometido errores, soy humana y soy consciente de cada situación en la que me he encontrado. Muchas veces hemos aparentado en la familia que todo estaba bien, pero en realidad no era así”, confesó la corista visiblemente emocionada.

La cantante también se mostró afectada por el juicio público al que ha sido sometida tras ser señalada como infiel. Reconoció que esta situación no solo la ha impactado a ella emocionalmente, sino que también ha sido muy difícil para sus padres. Al ser consultada por Ernesto Pimentel sobre si los hechos ocurrieron mientras estaban separados, Jhazmín Gutarra fue clara al responder: “Varias veces nos hemos distanciado, pero nos hemos mantenido en la misma casa por mi niña”, admitió.

Jhazmín Gutarra responde a las acusaciones de infidelidad

En relación con los vínculos con terceros que fueron expuestos en informes del programa 'Magaly TV, la firme', Gutarra aclaró que se trataba de relaciones anteriores a su romance con Dilbert Aguilar. “Yo no soy quien para venir a victimizarme, soy responsable de mis actos, pero nadie tiene derecho a vulnerar o denigrar a una mujer. Antes de llegar a la vida de Dilbert, yo he tenido parejas anteriores. Que hoy en día salgan y traten de confundir a las personas es diferente. Ya paren con esto, yo no me lo he buscado”, sostuvo.