Jhazmín Gutarra está envuelta en un nuevo caso de infidelidad. La esposa de Dilbert Aguilar le habría fallado varias veces al cantante de cumbia y en la edición del miércoles 4 de junio, Magaly Medina sacó a la luz dos nuevos episodios que dejarían mal parada a la también bailarina. Uno de ellos se trata de un exintegrante de 'La tribu', orquesta liderada por el 'Pequeño gigante de la cumbia', quien rompió su silencio y confesó haber mantenido intimidad con Gutarra hasta el 2021, tiempo en el cual ella tenía un romance con el cumbiambero.

Según contó José Celestino López, conocido en el mundo de la cumbia como 'Joselo', Todo habría empezado en febrero de 2019, cuando el artista formaba parte de la agrupación 'La tribu', orquesta liderada por Dilbert Aguilar. Jhazmín le habría escrito luego de que grabaran en Ate para el programa 'Domingos de fiesta' de TV Perú y esto habría dado a pie al inicio de su romance clandestino.

Según relata el exvocalista de 'La tribu', al inicio, las conversaciones eran solo laborales, pero después, Jhazmín Gutarra le contó, según cuenta, le reveló lo tormentosa que era su relación con Dilbert Aguilar. "Esto es así. A mí me va mal con Dilbert. Yo le dije que estaba separado. Me decía que estaba en problemas con él y la trataba de escuchar. También me decía que solamente estaba con él por el tema de su hija y laboral", expresó.

Luego de una serie de conversaciones por varios días, José López cuenta que Jhazmín Gutarra le propuso encontrarse en Lima, inicialmente, solo para conversar. Pese a su negativa inicial, el excantante de 'La tribu' accedió al pedido de la esposa de Dilbert Aguilar. "Me dijo 'encontrémonos, ¿o es que no quieres?'. Me insistía, me mandaba canciones, audios y fotos. Ella es una mujer que toda la vida decía 'estoy mal de esto, me duele tal cosa' y yo le creía. No sé si era la forma de poder safarse del 'Chato'. Me dijo que viajara a Lima, al menos para conversar, y le dije que no vivía allá. Pero, fui, nos encontramos por Abancay, en la empresa Soyuz. Mantuvimos intimidad", confesó.

Esta no fue la única vez que se encontraron, ya que, según relata el excantante de la orquesta de Dilbert Aguilar, coordinaban más encuentros, pero en diferentes zonas a pedido de Jhazmín Gutarra. "Coordinábamos para encontrarnos por la avenida Brasil, por el hospital del Niño. Tres cuadras al frente había un hotel y como ahí vendían comida rápida, nos íbamos a comer a veces. No sé con qué 'floro' salía, pero siempre que nos encontrábamos era rápido, hora y media, nada más", acotó.

"Era casi todas las semanas. A veces yo iba a Lima porque teníamos que ir a la radio o a veces a canales. Por eso me quedaba un día y así y en ese lapso, pues, ¿no?", relató 'Joselo' sobre sus encuentros con la esposa de Dilbert Aguilar.

Con el pasar de sus encuentros, hubo momentos en el cual 'Joselo' se negaba a verse con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, provocando su furia."A veces le decía no puedo y empezaban los conflictos. Me decía 'seguro estás con la otra'. Yo no gastaba, porque incluso, yo le decía 'mira, no se gana gran cosa, no se puede viajar por el momento' y ella me decía que me iba a yapear y ya, obtienes tal cosa (intimidad)", expresó.

"Lo que pasa es que, un tiempo, yo me veía siempre con ella, pero después de un tiempo ya no. Pasaba un mes, dos meses. Me encontraba con ella, tenía esos encontrones como se dice y después cada uno para su casa", sentenció, para luego asegurar que su romance se mantuvo hasta el 2021.