Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, se presentó en el programa 'Esta noche' para pronunciarse sobre las recientes polémicas que la involucran, luego de que tres hombres afirmaran haber mantenido una relación sentimental con ella y haberle sido infiel al cantante de cumbia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La corista de ‘La Tribu’ ingresó al set de la Chola Chabuca y se sentó junto a Aguilar, quien reafirmó que ambos continúan juntos a pesar del escándalo. Gutarra aseguró que no busca victimizarse y explicó que los vínculos mencionados pertenecen a su pasado. “Yo no soy quien para venir a victimizarme, soy responsable de mis actos, pero nadie le da el derecho a vulnerar o denigrar a una mujer. Antes de llegar a la vida de Dilbert yo he tenido parejas anteriores; que hoy en día salgan a querer confundir a las personas es diferente”, afirmó.

Esposa de Dilbert Aguilar se quiebra tras ser acusada de infidelidad

Jhazmín Gutarra no pudo contener el llanto al hablar sobre cómo la reciente controversia ha afectado no solo su vida personal, sino también a su entorno más cercano. La cantante confesó que la situación ha sido especialmente dura por el bienestar de su familia y, en particular, el de su hija. “Es difícil, todo lo que ahora se dice de mí me afecta, no solamente a mí porque yo tengo mis padres y mi hija, que lamentablemente se encuentra expuesta a un mundo tecnológico”, declaró entre lágrimas.

Gutarra también manifestó que las diferencias con su esposo Dilbert Aguilar deberían haberse resuelto en el ámbito privado. “No soy perfecta, Dilbert no lo ha sido conmigo, pero solo nos competía a los dos arreglar estos temas en casa. Hoy por hoy me veo envuelta de la peor manera, me juzgan sin saber mi vida, no saben tras de qué cosa hubo”, expresó.

Finalmente, la artista confesó sentirse emocionalmente devastada por el juicio público al que ha sido sometida. “No tengo ganas de salir, la gente me juzga, me critica y no se ponen a pensar que no todas las personas tenemos la fuerza o la capacidad de levantarnos. Me derrumba esto, no he matado a nadie, soy humana. Estoy acá para admitir mis errores y sé que de esto voy a salir”, concluyó evidentemente afectada.

Dilbert Aguilar reconoce haber fallado en su relación con Jhazmín Gutarra

Dilbert Aguilar reconoció que su relación de más de 10 años con la madre de su hija ha tenido múltiples altibajos, atribuyendo gran parte de los problemas a su inmadurez. “Hemos pasado por muchos percances por mi inmadurez, recién hace poco me he centrado y he dicho ‘no, aquí me planto, aquí hago mi vida’ porque tengo una niña, porque tengo muchos planes con ella (Jhazmín)”, confesó.

Por su parte, Jhazmín Gutarra también admitió que, aunque parecían mantener una imagen de estabilidad familiar, han enfrentado momentos difíciles. “Sabemos que el tiempo que hemos estado, han pasado muchas cosas. Hemos cometido errores, soy humana. Muchas veces hemos aparentado en la familia que todo estaba bien, pero en realidad no era así”, afirmó.