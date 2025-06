Jhazmín Gutarra continúa en el ojo público tras recientes acusaciones de infidelidad a Dilbert Aguilar. La semana pasada fue expuesta por Christian Boza, joven taxista que habría tenido un encuentro con ella, y hace poco se filtró información relacionada con exvocalista de la orquesta de Dilbert. Ahora, un nuevo hombre se suma a la lista de escándalos que rodean a la pareja.

En el más reciente programa de 'Magaly TV, la firme', Gabriel Atau Ponce reveló que mantuvo un vínculo oculto con Jhazmín Gutarra en 2012, justo cuando ella comenzaba su relación con el cumbiambero Dilbert Aguilar. Esta declaración agrega un nuevo capítulo a la polémica del cantante y su entorno.

Hombre confiesa ser el primer vínculo oculto de esposa de Dilbert Aguilar

Gabriel Atau Ponce rompió su silencio en el programa 'Magaly TV, la firme' y reveló que mantuvo una relación paralela con Jhazmín Gutarra desde 2012, coincidiendo con el inicio del vínculo entre la joven y el cantante Dilbert Aguilar. El testimonio generó revuelo, ya que afirma haber sido parte de una historia de amor que duró casi cinco años. “Sí, efectivamente, yo fui amante de Jhazmín. Yo sabía que ella estaba con Dilbert, pero ella también estaba conmigo en ese tiempo. Nunca me imaginé que se metería en una relación con él mientras estaba conmigo”, sostuvo ante cámaras.

Magaly Medina resaltó un detalle que causó gran sorpresa: los tatuajes compartidos que Jhazmín Gutarra aún mantiene en su piel. Según la conductora, ambos se hicieron estos tatuajes en 2012 como símbolo de su relación. “El tatuaje con Mickey y Minnie es algo que no se puede borrar fácilmente, y aunque Gabriel se borró uno, Jhazmín sigue con su recuerdo grabado en la piel”. Incluso cuestionó la decisión de conservarlos: “Si ya no estás con alguien, ¿por qué sigues guardando recuerdos tan permanentes en tu piel? Si no lo borraste, tal vez todavía no has cerrado el ciclo”.

Jhazmín Gutarra seguía vinculada a expareja durante su romance con Dilbert Aguilar

El relato de Gabriel Atau dio un giro más polémico al contar que, pese al paso de los años, Jhazmín Gutarra continuó apareciendo en su vida incluso cuando él ya tenía una nueva relación sentimental. Según contó, Gutarra no solo intentaba retomar contacto con él, sino que también mostraba interés por su nueva pareja. “Lo que más me molestó fue que, además de buscarme, ella empezó a acechar a mi actual pareja. Eso ya me pareció fuera de lugar”, expresó. “Fue algo que me fastidió bastante. Yo tenía que ponerle un alto a todo eso, porque estaba afectando mi vida”, añadió.

Con este nuevo testimonio, ya son tres las personas que aseguran haber mantenido una relación secreta con Jhazmín Gutarra durante su etapa con Dilbert Aguilar. Por ahora, queda esperar una respuesta oficial que aclare este escándalo por parte de ambos.