Dilbert Aguilar rompió su silencio tras el revuelo generado por su reencuentro con su expareja, Claudia Portocarrero, en un pódcast. Durante su reciente aparición en el programa 'Esta Noche' con la Chola Chabuca, el intérprete de 'Vuela Palomita' defendió su participación en el espacio digital y negó haber tenido una intención negativa al reencontrarse con la exbailarina. “No me arrepiento, para nada. Yo soy libre de ir a todos los pódcast de cualquier artista porque yo soy un artista”, afirmó.

En medio del escándalo por las presuntas infidelidades de su esposa, Jhazmín Gutarra, Aguilar vivió un emotivo momento en televisión al recibir mensajes de apoyo de sus hijas, Tamara y Cielo. Una de las declaraciones más sorprendentes fue cuando mencionó que su hija mayor, quien actualmente vive en Estados Unidos y forma parte del Ejército, se refiere con afecto a su ex como “tía Claudia”. “Me siento orgullosísimo de ella, es una chica centrada y muy madura. Me dijo: ‘Tranquilo, no te preocupes, tú eres fuerte. Mándale saludos a Jhazmín y a mi tía Claudia’. Ella se mantiene neutral porque ama a toda la familia”, reveló el cantante.

Dilbert Aguilar defendió su vínculo con Claudia Portocarrero

El cantante dejó claro que no se siente culpable por el reencuentro con la 'Ñañita' y defendió su decisión apelando a su rol como artista. “No me arrepiento, para nada. Yo soy libre de ir a todos los pódcast de cualquier artista porque yo soy un artista, esto es parte de mi negocio. (...) Me apena muchísimo haber provocado toda esta bronca, pero yo no he hecho nada”, declaró en la entrevista con Ernesto Pimentel.

Sin embargo, el intérprete de 'Vuela Palomita' también reconoció que no consideró el impacto emocional que podía tener en su esposa Jhazmín Gutarra, luego que la Chola Chabuca le recordara su incomodidad ante las declaraciones que hizo Claudia en el tiempo que él estuvo en UCI. “De repente es un error mío no ponerme en la otra parte de la moneda, lo que la mujer puede sentir que te juntes con tu ex. Yo creo que todas las palabras de lo que la señorita (Claudia) dijo fue de buena onda porque se preocupó por mí”, señaló.

A pesar de la polémica que surgió, Dilbert Aguilar enfatizó que sigue manteniendo una relación de amistad con Portocarrero. “Eso es indiscutible, soy su amigo y no solo de ella, sino también de su familia”, sentenció.

¿Cuántas hijas tiene Dilbert Aguilar?

Dilbert Aguilar tiene un total de tres hijas, nacidas de relaciones con tres mujeres distintas. La mayor es Tamara Aguilar, quien radica en Estados Unidos y forma parte del Ejército de ese país. La segunda es Cielo Aguilar, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad ESAN.

La última es Julia Aguilar, fruto de su relación de casi 12 años con Jhazmín Gutarra. Según contó el cantante en una entrevista, la niña tiene 10 años, es muy aplicada en los estudios y suele obtener las calificaciones más altas en el colegio.