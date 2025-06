El orgullo de Dilbert Aguilar: su hija es sargento en el Ejército de EE.UU. y estudia brillante carrera

Dilbert Aguilar está en el ojo de la polémica tras la difusión de imágenes en las que su pareja, Jhazmín Gutarra, aparece besándose con otro hombre. En medio de esta situación, el cantante encuentro consuelo en sus tres hijas, a quienes siempre presume durante entrevistas. Sin embargo, su mayor fuente de orgullo en la actualidad es su hija mayor, Tamara Aguilar Ocampo, quien a sus cortos 23 años ha conseguido ser sargento en el Ejército de los Estados Unidos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El intérprete de ‘vuela palomita’ confesó que quedó en shock cuando Tamara le expresó su deseo de convertirse en militar, ya que, según él, ella era muy desordenada y dormía mucho. Incluso creía que su hija seguiría sus pasos en la música, pues tenía talento.

“A la mayor le gustaba cantar y cantaba bien afinado, pero ella escogió la carrera de ser militar”, contó tiempo atrás en Trome. “Era desordenada y dormía mucho, por eso cuando me dijo que entraría al Ejército, yo le dije: ‘¿Estás loca? Eso no es un juego’, pero esa fue su decisión”, señaló.

Hija de Dilbert Aguilar es pieza importante en el Ejército de EE.UU. y estudia criminología

En la actualidad Tamara Aguilar Ocampo ocupa el cargo de sargento en el Ejército de los Estados Unidos, lo que le ha permitido viajar por distintas partes del mundo. Hoy se encuentra cumpliendo funciones militares en África, junto a su unidad. Su padre Dilbert Aguilar reveló que su hija la llamó entre lágrimas para contarle que había sido promovida dentro de la institución.

A la par, también estudia la carrera de Criminología, con el objetivo de seguir creciendo en lo profesional. “Estoy muy orgullosa de ella”, mencionó a Trome el ‘pequeño gigante de la cumbia’ relatando también que Tamara tiene la nacionalidad americana. Además, cuenta con otras dos hijas menores, que están obteniendo muy buenas notas en el colegio.

Tamara Aguilar, hija de Dilbert que destaca en el Ejército de los Estados Unidos. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Dilbert Aguilar aclara por qué su esposa Jhazmín Gutarra abandonó concierto tras aparente desgano en escenario

Dilbert Aguilar se mostró apenado por no pasar tiempo con su hija mayor

Dilbert Aguilar relató que la relación con su hija mayor es buena, pese a que no se ven muy seguido desde hace varios años. Desde los cuatro años, Tamara Aguilar partió con su madre a los Estados Unidos y regresa al Perú tres veces al año para estar con su padre. Sin embargo, el tiempo es muy corto, y eso lo pone muy mal.

“Ella se fue con su mamá, yo firmé la autorización de salida. Después me pesó no poder verla mucho, no estar en sus momentos lindos y críticos, eso es bien triste. Pero cuando venía al Perú, la gozaba al máximo”, confesó el cumbiambero a Trome, mostrándose muy apenado por estar lejos de su heredera mayor.