Dilbert Aguilar rompió su silencio en una reciente entrevista con la Chola Chabuca tras la polémica que desató su reencuentro con Claudia Portocarrero, su expareja. El cantante de cumbia se pronunció sobre las críticas recibidas y sorprendió al afirmar que no se arrepiente de haber participado en el pódcast de la exbailarina, pese al revuelo que esto generó.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En medio de una crisis mediática por supuestas infidelidades de Jhazmín Gutarra, Aguilar hizo un mea culpa y reconoció que debió considerar los sentimientos de su esposa. La difusión de las imágenes del reencuentro provocó la molestia de la madre de su hija, quien declaró haberse sentido burlada al enterarse del encuentro a través de redes sociales.

Dilbert Aguilar no se arrepiente de encuentro con Claudia Portocarrero

Durante la emisión de 'Esta noche', este sábado 7 de junio, Dilbert Aguilar reafirmó su postura frente a las críticas por haber participado en el pódcast de su expareja Claudia Portocarrero. El cantante dejó claro que no se siente culpable por ello y defendió su decisión apelando a su rol como artista. “No me arrepiento, para nada. Yo soy libre de ir a todos los pódcast de cualquier artista porque yo soy un artista, esto es parte de mi negocio. (...) Me apena muchísimo haber provocado toda esta bronca, pero yo no he hecho nada”, declaró en la entrevista con Ernesto Pimentel.

Sin embargo, el intérprete de 'Vuela Palomita' también reconoció que no consideró el impacto emocional que podía tener en su esposa Jhazmín Gutarra, luego que la Chola Chabuca le recordara su incomodidad ante las declaraciones que hizo la 'Ñañita' en el tiempo que él estuvo en UCI. “De repente es un error mío no ponerme en la otra parte de la moneda, lo que la mujer puede sentir que te juntes con tu ex. Yo creo que todas las palabras de lo que la señorita (Claudia) dijo fue de buena onda porque se preocupó por mí”, señaló.

A pesar de la polémica que surgió, Dilbert Aguilar enfatizó que sigue manteniendo una relación de amistad con Portocarrero. “Eso es indiscutible, soy su amigo y no solo de ella, sino también de su familia”, sentenció.

Dilbert Aguilar conmueve con emotiva reconciliación en vivo con Jhazmín Gutarra

Dilbert Aguilar protagonizó un momento lleno de emoción al reencontrarse en vivo con su esposa Jhazmín Gutarra en el set. A pesar de las polémicas y especulaciones mediáticas que han rodeado su relación, el cantante reafirmó su compromiso con su familia. “Que me digan cachudo, saco largo, no me importa. Estoy con mi familia”, expresó con firmeza, dejando claro que, por encima de todo, su prioridad sigue siendo su hogar.

El intérprete de cumbia sorprendió al optar por el perdón y la reconstrucción sentimental, pese a las controversias recientes que involucraron a su esposa. “Triste, sí. Avergonzado, sí. Porque no es nada bonito”, confesó con honestidad. No obstante, dejó en claro que la exposición pública no influirá en sus sentimientos ni en la decisión de continuar al lado de la madre de su hija.