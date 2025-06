Dilbert Aguilar protagonizó un tenso momento en 'Esta Noche' al enfrentar en vivo a Mónica Cabrejos. La psicóloga estuvo en el programa para dar su opinión como profesional y cuestionó al cantante por su reciente reencuentro con su expareja Claudia Portocarrero. 'La Cabrejos' defendió la postura de Jhazmín Gutarra, esposa del artista, quien se mostró visiblemente afectada por dicho encuentro.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Por su parte, el intérprete de 'Vuelva palomita' justificó su participación en el pódcast de la popular ‘Ñañita’, argumentando que fue parte de sus compromisos como artista. La diferencia de opiniones generó un fuerte cruce en el set, donde también estuvo Jhazmín Gutarra, quien compartió su opinión sobre Claudia Portocarrero en medio de la polémica.

Dilbert Aguilar y Mónica Cabrejos protagonizan tenso cruce

Mónica Cabrejos, invitada como especialista y psicóloga, cuestionó al intérprete de cumbia por no ser empático con los sentimientos de su esposa, Jhazmín Gutarra, quien se sintió incómoda tras enterarse del encuentro con su expareja Claudia Portocarrero. “El amor es solidario, una persona que a mí me cae mal y yo veo o que ha dicho algo que me ha incomodado y yo lo veo a mi marido bailando en TikTok, entiendo que mi molestia a ti no te incomoda”, comentó.

Ante sus comentarios, la Chola Chabuca señaló que el cantante recibe muchas invitaciones debido a su trabajo como artista. Cuando la periodista iba a dar su descargo, Dilbert Aguilar la interrumpió visiblemente incómodo y le respondió con firmeza: “Disculpa, si la Chola le invita a Claudia Portocarrero a un pódcast y yo estoy, ¿no le voy a hablar?, ¿no le voy a saludar? Tienes prejuicios, con el debido respeto".

A pesar del tenso momento, Mónica Cabrejos le explicó que su intención era hacerle ver cómo puede afectar ese tipo de acciones en una relación de pareja. “Yo te digo lo que yo pienso. Como esposa, como mujer te diría: ‘Mira, lo que a mí me molesta’. Por eso Jhazmín se molestó con justa razón”, aclaró. Finalmente, le recordó que puede sentir cariño por su expareja como un miembro de su familia, pero que su prioridad actual debe ser Jhazmín, quien es su esposa y su verdadera familia.

Jhazmín Gutarra asegura estar en contra de Claudia Portocarrero

Aunque en días previos expresó su incomodidad y criticó duramente a la popular 'Ñañita' por haber entrevistado a su esposo Dilbert Aguilar, esta vez Jhazmín Gutarra cambió el tono y aseguró que no guarda rencor hacia ella. No obstante, aclaró que el polémico reencuentro no le agradó, ya que consideró que se faltó al respeto dentro de su relación.

“Yo no quiero ahondar en ese tema. Solo Dilbert sabe cómo se dio esa grabación. Solo Dilbert sabe las situaciones que se han dado. Yo no tengo nada en contra de ella porque lo que no fue en mi año, no me hace daño. Pero durante mi relación con él yo merecía una línea de respeto. Es mi opinión, le guste a quien le guste”, expresó con firmeza.