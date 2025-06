Claudia Portocarrero volvió a referirse a la reciente polémica generada por su reencuentro con el cantante Dilbert Aguilar. Durante su participación en el pódcast de Christopher Gianotti, la popular ‘Ñañita’ dejó en claro que no busca generar controversias ni pelear con la esposa del cantante. Además, enfatizó que no la juzga, ya que considera que cada persona tiene sus propios problemas emocionales.

Estas declaraciones surgen en medio de la controversia que involucra a Jhazmín Gutarra, quien ha sido señalada por tres hombres distintos que aseguran haber tenido un romance con ella y haber sido infiel al conocido ‘Pequeño gigante de la cumbia’. Hasta el momento, la esposa de Dilbert Aguilar no ha salido a pronunciarse sobre la polémica.

Claudia Portocarrero asegura no estar en contra de Jhazmín Gutarra

Durante su intervención, Claudia Portocarrero dejó claro que su enfoque está en las personas que realmente le importan, como su familia y amigos cercanos. La conocida ‘Ñañita’ reafirmó su relación con Dilbert Aguilar, a quien considera parte fundamental de su círculo íntimo de amigos. “Hemos compartido muchas cosas que las personas no saben, y a través de sus prejuicios, me han llamado de muchas maneras, de infiel y de todo este tipo de cosas. Y yo me he callado porque quise protegerlo”, confesó la exbailarina, destacando el respeto y la confianza mutua que existe entre ambos.

En cuanto a Jhazmín Gutarra, Portocarrero aclaró que no tiene conflictos con ella y que no ocupa un lugar importante en su vida. “Yo no tengo nada con ella, ni siquiera me acuerdo, ni en pelea de perros. Si me acuerdo de ella es porque Dilbert viene. Yo la respeto mucho. (…) Estoy enfocada en lo mío, en trabajar y guardar energía”, explicó la couch motivacional.

Pese a que Jhazmín Gutarra salió al frente para acusarla de interferir en su relación, Claudia Portocarrero aseguró que no guarda rencor hacia ella, pues considera que cada uno tiene sus propias batallas. “Me sorprendió mucho y hay que entender. Todos nosotros venimos con traumas, con patrones repetitivos, con carencias, con conflictos y creencias limitantes y venimos trabajando (…) Le deseo lo mejor, no le guardo rencor a nadie. Yo evito hablar de algo que no está dentro de lo que yo quiero, quiero estar tranquila”, concluyó, dejando claro que prefiere estar alejada de las polémicas.

Jhazmín Gutarra habría tenido romance con exvocalista de Dilbert Aguilar

José Celestino López, excantante de la orquesta La Tribu, declaró para 'Magaly TV, la firme' y aseguró haber tenido un romance clandestino con la esposa de Dilbert Aguilar desde 2019 hasta 2021. Según su testimonio, se enviaba mensajes con Jhazmín Gutarra y luego pactaron diversos encuentros íntimos.

"Me dijo 'encontrémonos, ¿o es que no quieres?'. Me insistía, me mandaba canciones, audios y fotos. Ella es una mujer que toda la vida decía 'estoy mal de esto, me duele tal cosa' y yo le creía. No sé si era la forma de poder safarse del 'Chato'. Me dijo que viajara a Lima, al menos para conversar, y le dije que no vivía allá. Pero, fui, nos encontramos por Abancay, en la empresa Soyuz. Mantuvimos intimidad", confesó el músico.