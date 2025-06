Esposa de Dilbert Aguilar responde fuerte tras exposición de video besando a joven de Huancayo: "Mi familia está bien"

Jazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, rompió su silencio luego de que un joven huancaíno residente en España revelara en el programa 'Magaly TV, la firme' que habría mantenido una relación sentimental con ella durante su matrimonio. “Sin darme cuenta, llegué a ser el amante”, declaró el joven, quien también presentó un video en el que se le ve besando a Gutarra en 2018.

Frente a la controversia, Jazmín Gutarra aseguró que su familiar se encuentra estable a pesar de la exposición mediática. La polémica surge días después de que Dilbert Aguilar reapareciera públicamente en un podcast conducido por su expareja, Claudia Portocarrero, lo que también generó rumores sobre una crisis en su relación.

Jazmín Gutarra responde al ser consultada por infidelidad a Dilbert Aguilar

La esposa del cantante Dilbert Aguilar respondió brevemente a través de un mensaje de WhatsApp tras ser consultada por el equipo del programa 'América hoy' sobre las acusaciones de infidelidad que fueron difundidas en 'Magaly TV, la firme'. “Hola, amiguita, buenos días, discúlpame, no voy a hablar nada del caso, mi familia está bien, tengas un buen día, mami”, fue la escueta respuesta que brindó ante la consulta del programa matutino.

Además, Jazmín Gutarra utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un mensaje que ha sido interpretado como una posible indirecta frente al informe que la involucra sentimentalmente con otro hombre. “Cuando la verdad está de tu lado, no hacen falta defensas, solo paciencia. Todo cae por su propio peso”, publicó en una historia, sin hacer mención directa al escándalo, pero en medio de la creciente polémica mediática.

Dilberti Aguilar sobre supuesta infidelidad de Jazmín Gutarra: "Eso se arregla entre cuatro paredes"

Tras la difusión de imágenes, chats y el testimonio de un joven de Huancayo que asegura haber tenido una relación con Jazmín Gutarra, el programa 'Magaly TV, la firme' intentó obtener la versión de Dilbert Aguilar. El cantante, sin entrar en detalles, respondió con firmeza y se negó a hablar públicamente sobre el tema. “Yo de mis problemas no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida, que tiene todo el mundo? Eso se arregla entre cuatro paredes... No me menciones nada de eso, y no voy a hablar de Jazmín ni de nadie”, declaró tajante.

A pesar del revuelo mediático causado por las acusaciones, Dilbert Aguilar se mostró sereno y trató de minimizar la controversia. En declaraciones adicionales al programa, el líder de ‘La Tribu’ sostuvo: “Pueden decir lo que quieran... Yo, en mi hogar, estoy tranquilo. ¿Me entiendes? Así que no hay problema”, dejando en claro que, al menos públicamente, no pretende dar más explicaciones sobre su vida privada.