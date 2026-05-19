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Querido cantante peruano es operado de emergencia por dura enfermedad y hace sensible confesión: "Estoy vivo gracias a Dios"

El también actor atravesó una delicada emergencia médica tras sufrir pancreatitis y contó que estuvo al borde de la muerte y que aún tendrá que someterse a nuevas operaciones.

Jim Maelo trabajó mucho tiempo con Carlos Álvarez. Foto: Composición LR/Captura/Facebook/YouTube
Jim Maelo trabajó mucho tiempo con Carlos Álvarez. Foto: Composición LR/Captura/Facebook/YouTube
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El cantante peruano Jim Maelo reapareció públicamente luego de enfrentar una complicada emergencia de salud que lo llevó de inmediato al quirófano. El artista reveló que sufrió un severo cuadro de pancreatitis provocado por una piedra en la vesícula, situación que comprometió seriamente varias funciones de su organismo.

A través de sus declaraciones, el recordado integrante de 'El cartel del humor' confesó que vivió momentos críticos durante su hospitalización y agradeció seguir con vida tras recibir atención médica oportuna. Pese a las complicaciones, aseguró que mantiene el ánimo para continuar con su recuperación y retomar pronto sus actividades profesionales.

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Jim Maelo revela detalles de su estado de salud

Jim Maelo contó que la emergencia comenzó cuando una piedra salió de la vesícula e impidió el flujo normal de la bilis, afectando también parte del intestino. El cantante explicó que el cuadro derivó en una pancreatitis que obligó a los médicos a intervenirlo de urgencia debido al riesgo que representaba para su salud.

“Casi me muero, estoy vivo gracias a Dios. Tuve pancreatitis por una piedra que se salió de la vesícula y no dejaba fluir la bilis”, expresó el artista al revelar la gravedad de lo ocurrido durante su internamiento.

Asimismo, señaló que el proceso de recuperación todavía será largo, ya que tendrá que someterse a 2 operaciones adicionales en las próximas semanas. Aunque reconoció que salió debilitado tras la intervención, aseguró que se mantiene optimista frente al tratamiento médico.

“Voy a necesitar dos operaciones más, salí débil, pero soy un guerrero y ya estoy parado para seguir trabajando”, manifestó Jim Maelo, dejando en claro su intención de volver a los escenarios una vez que complete su rehabilitación.

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Jim Maelo y la vez que se peleó en la boda de Susy Díaz

Uno de los episodios más recordados en la trayectoria mediática de Jim Maelo ocurrió durante la polémica boda de Susy Díaz y Andy V, celebración que terminó convertida en un verdadero escándalo. Todo ocurrió cuando la exfigura televisiva sacó a bailar a Deysi Araujo, quien se encontraba junto al cómico Javier Lobatón.

El gesto desató una fuerte discusión que rápidamente pasó a los golpes en plena fiesta. Según se conoció, Susy Díaz intentó detener el enfrentamiento y acusó a su amigo de arruinar la denominada 'hora loca', mientras que el exintegrante de 'Bienvenida la tarde' intervino para defender a su entonces esposa. El incidente terminó con vasos rotos, empujones y varios destrozos dentro del local donde se realizaba la celebración.

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