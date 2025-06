Pablo Ceppellini nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, Magaly Medina expuso al volante uruguayo de Alianza Lima y en la edición de su programa del miércoles 4 junio, mostró dos testimonios de unas mujeres brasileñas, quienes acusan al refuerzo de los blanquiazules de dejar en el abandono a dos menores. Este romance con las 'garotas' habría sucedido cuando el mediocampista jugaba en el Cuiabá de la Serie A carioca.

"Yo no he estado con ninguna persona, solo con él", manifestó Ariadni Goncalves, madre de uno de los supuestos hijos de Cepellini, quien estuvo acompañada de Murielle Santana, la otra mujer que también tendría un hijo con el uruguayo. "Es de él, no he estado con otra persona, mi última pareja fue 8 meses antes de conocerlo", relató.

Mujeres brasileñas revelan cómo conocieron a Pablo Ceppellini, presunto padre de sus hijos

Según reveló el informe de Magaly Medina, esto se habría dado el 2023, cuando Pablo Ceppellini paseaba su fútbol por el torneo brasileño. Ambos menores tendrían menos de dos años y ambas mujeres relataron cómo conocieron al volante uruguayo, hoy jugador de Alianza Lima. "Lo conocí por Instagram, él le daba like a mis fotos e historias. Un día le respondí a los mensajes que me escribía, intercambiamos WhatsApp y ahí nos empezamos a conocer", indicó Murielle Santana, siendo secundada por Ariadni Goncalves, quien aseguró que el futbolista usó la misma modalidad con ella.

"El primer encuentro fue en la casa de él. (...) Tuvimos todos los contactos, beso y todo lo demás. Le dije para usar preservativo, pero él no quería (...)", aseguró Santana, quien también indicó que la reacción de Cepellini al enterarse de su embarazo no fue la esperada. "Me pidió que lo perdiera. Yo me negué, me pidió vernos en su departamento, yo no quise. Sospechaba algo más, por eso quería verlo, pero en público", acotó.

Por su parte, Ariadni Goncalves también dio su versión de los hechos y sorprendió con sus declaraciones. "Él bromeaba diciendo que quería un hijo y él me pidió que lo perdiera", aseguró.

Chats, pruebas y denuncia por la presunta paternidad de Pablo Ceppellini

En otro momento de la nota de 'Magaly TV, la firme', ambas mujeres brasileñas revelaron chats y fotos que comprobarían la relación que mantenían con Pablo Ceppellini de Alianza Lima. Lo que comenzó con unos mensajes cariñosos, terminó con el pedido del futbolista uruguayo para que ambas perdieran a los bebés. No contento con eso, el mediocampista habría optado por desentenderse por completo.

Pablo Ceppellini es expuesto por brasileñas.

"Él me bloqueó cuando mi hijo tenía un mes, yo le mandaba fotos, hasta que un día me llamó y me dijo que el hijo no era de él y que hasta ahí nomás y fue la última vez que hablamos", relató Ariadna.

Ante esta complicada situación, ambas brasileñas no se quedaron de brazos cruzados y optaron por ponerle una denuncia a Ceppellini ante las autoridades 'cariocas'. "Acción de investigación de paternidad con alimentos contra Pablo Daniel Ceppellini Gatto", se lee en el reporte. Murielle Santana asegura que la policía brasileña se ha puesto en contacto con el jugador vía WhatsApp y tras esto, Cepellini intentó llegar a un acuerdo con ella.

"¿Tienes abogado? Porque podemos arreglar las cosas de otra manera que dándole dinero a abogados que solo quieren dinero. Puedes hablar conmigo", se lee en un mensaje vía WhatsApp.

El pedido de las mujeres brasileñas a Pablo Ceppellini y a Alianza Lima

Luego de exponer todo el drama que vivieron en sus cortos romances con el futbolista aliancista, ambas mujeres brasileñas se unieron en una sola voz y le hicieron un firme pedido a Alianza Lima y a Pablo Ceppellini.

"Queremos que él reconozca a nuestros hijos, que se someta a la prueba de ADN, que cumpla como papá como prometió", indicaron ambas mujeres, quienes también hicieron un llamado a Alianza Lima para que inste al futbolista uruguayo a cumplir con sus actividades como padre de familia.