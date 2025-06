En el adelanto promocional de su programa del lunes 2 de junio, Magaly Medina anunció una nueva confesión que remecerá el ambiente de la cumbia. Según el avance publicado en sus redes sociales, la esposa de un famoso y querido cumbiambero le habría sido infiel, por lo que el artista expondrá diversas pruebas en 'Magaly TV, la firme'. "Aunque usted no lo crea, videos, chats y testimonios", se escucha decir a la reportera de la conductora de ATV.

"Esposa de famoso y querido cumbiambero sacó los pies del plato", continuó indicando la reportera de la popular 'Urraca'. Esta sorpresiva revelación llega al mundo de la cumbia luego de la polémica entre Dilbert Aguilar y su esposa por un reciente encuentro con su expareja, Claudia Portocarrero y el presunto caso de infidelidad de Fary Martínez, cantante de los Hermanos Yaipén.

Esposa de querido cantante de cumbia quedará al descubierto

Magaly Medina empezará junio con una verdadera 'bomba'. Según el adelanto de su programa, una esposa de uno de los cantantes de cumbia más queridos habría fallado en su matrimonio. Asimismo, el programa 'Magaly TV, la firme' reveló los primeros audios de este episodio de infidelidad, los cuales serán desarrollados más en profundidad en su programa en vivo.

"La pasábamos bien, disfrutaba cuando estaba aquí. Yo sin darme cuenta, llegué a ser el amante", se escucha en los reveladores audios que mostrará Magaly Medina.

¿Cuál fue el último caso de infidelidad en el mundo de la cumbia?

Fary Martínez, vocalista de los Hermanos Yaipén, fue acusado públicamente por la maquilladora Tiffany Bracamonte, quien afirma que el cantante le propuso mantener una relación clandestina pese a estar casado y tener un hijo. La denuncia fue hecha a través de redes sociales, donde Bracamonte compartió supuestas conversaciones que evidenciarían las insinuaciones del artista para concretar encuentros íntimos.

La maquilladora reveló que su vínculo con Martínez se remonta a más de dos años: “Conocí a Fary Martínez hace más de dos años y medio cuando tuvimos un breve romance”. Según ella, tras un tiempo sin contacto, él volvió a escribirle: “Tiempo después me escribió para decirme que quería verme, que quería estar conmigo, que alquilemos un hotel”. Bracamonte aclaró que no aceptó las propuestas: “No quise aceptar porque sé que ahora está casado y tiene un hijo. Yo no quería ser vista como la amante de nadie”.

De acuerdo con Bracamonte, decidió hacer pública la situación para frenar lo que considera una falta de respeto hacia la familia del cantante. Como se recuerda, Fary Martínez se casó en febrero del 2024 con la modelo Vicky Lee, a quien conoció durante una grabación con Leslie Shaw, y ese mismo año se convirtieron en padres.