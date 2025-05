Magaly Medina no suele mostrar su lado más vulnerable, pero esta vez se permitió abrir su corazón. Durante una conversación íntima con el tiktoker Álvaro Zagal en su pódcast, la conductora de espectáculos sorprendió al volver a un episodio que la marcó profundamente: su paso por prisión y, más aún, la manera en que esa etapa afectó a su hijo. El tema surgió a raíz de una reflexión del joven influencer sobre el valor de las madres, lo que llevó a Magaly a recordar cómo su hijo vivió esa difícil separación.

Magaly Medina y el momento doloroso con su hijo mientras estaba en la cárcel

Magaly Medina reveló en su pódcast con Álvaro Zagal un recuerdo doloroso que aún la conmueve. La conductora relató cómo la Navidad se volvió una fecha especialmente difícil cuando estuvo en prisión y cómo su hijo Gianmarco se negó a celebrarla sin su presencia. “Cuando yo estuve en la cárcel, mi hijo no quiso celebrar la Navidad, ya con sus abuelos y todo, no quiso”, contó entre lágrimas.

Magaly Medina explicó que tuvo que convencer a su hijo para que la tradición familiar no se detuviera, pero el sentimiento de ausencia fue muy fuerte. “Tuve que hacerle entender que por mí no se iba a parar una fiesta tradicional en casa. Fue muy duro. Él dijo: ‘Para mí no es Navidad si tú no estás en casa’. Siempre hemos sido muy unidos, aunque haya una percepción diferente fuera”, agregó con voz entrecortada la presentadora.

Magaly Medina en la cárcel: la sentencia que cambió su vida

Magaly Medina fue condenada a cinco meses de prisión efectiva el 16 de septiembre de 2008 por el delito de difamación agravada contra el futbolista Paolo Guerrero. Su entonces productor, Ney Guerrero, también fue sentenciado, pero a tres meses de cárcel. Aunque muchas figuras públicas ya habían cruzado palabras con ella por sus controversiales informes en televisión, fue Guerrero el único que logró llevarla a prisión.

Magaly Medina, tras varios procesos legales, también tuvo que pagar una indemnización. En primera instancia se fijó en S/ 100 mil, pero luego la cifra subió a S/ 200 mil. Desde entonces, la periodista no solo carga con el peso de una condena judicial, sino con la memoria de haber pasado esos meses lejos de su hijo, en un encierro que aún define gran parte de su narrativa personal.