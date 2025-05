El nombre de Pablo Cepellini en la interna de Alianza Lima sigue dando que hablar. Luego de que la Conmebol lo suspendiera por cuatro meses por supuestos incidentes en el partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, ahora, el uruguayo se ve envuelto en una nueva denuncia que esta vez involucra su ámbito personal. En el portal de Instagram 'La tía boti' se expusieron una serie de conversaciones en las cuales, una mujer de nacionalidad extranjera, asegura que el exjugador de Atlético Nacional de Colombia la habría hecho venir de Madrid a Perú para luego dejarla abandonada en territorio nacional.

Además, en las conversaciones filtradas se lee que la mujer le reclama a Pablo Cepellini la devolución del dinero que habría gastado en su pasaje de Madrid a Lima, sin embargo, la respuesta del volante sudamericano la sorprendió. "¿Qué haces? Justo te iba a mandar lo del pasaje porque me diste lástima y resulta que saliste a hablar tonterías. Ahora por hacer eso no te voy a mandar absolutamente nada. Un beso, que la pases lindo", expresó el futbolista.

Mujer acusa a Pablo Cepellini de abandonarla en Perú y muestra fuertes pruebas

Según lo expuesto por la mujer de nacionalidad extranjera, en enero de este año las conversaciones con Pablo Cepellini de Alianza Lima se volvieron más intensas e incluso, en algunas ocasiones, el volante uruguayo le mandó fotos íntimas como prueba del cercano vínculo que ambos mantenían. Tres meses después, ambos coordinan la llegada de la mujer a territorio peruano y la quincena de abril, todo quedó listo para su llegada.

Pablo Cepellini

Pablo Cepellini.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de la mujer cuando, al llegar a Perú, Pablo Cepellini no se apareció por ningún lado y la dejó, prácticamente, abandonada a su suerte. Esto motivo una serie de reclamos por parte de la mujer, quien encaró por mensajes al volante de Alianza Lima. "Esto que me has hecho no se hace, no conozco a nadie acá (...) te vine escribiendo todo este tiempo y no respondes", se lee en uno de los chats entre ambos.

Chats de Pablo Cepellini.

Los reclamos de la mujer no hicieron eco en Cepellini, quien le contestó de manera irónica a la extranjera. "Jajaja, ¿me estás amenazando? (...) La verdad, lamentable que me hables así (...) Tú eres pros... que vas a trabajar. Pasa la cuenta (bancaria) y deja de llorar", respondió el futbolista de Alianza Lima.