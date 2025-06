Yahaira Plasencia lanza nueva indirecta contra Jefferson Farfán: "No eres galáctico, pareces mi fanático"

Yahaira Plasencia ha desatado una nueva ola de especulaciones tras publicar en TikTok un adelanto de su próximo tema, cuyas letras estarían dirigidas a su expareja, Jefferson Farfán. Con frases que muchos interpretan como dardos directos, la artista ha dejado a sus seguidores intrigados y encendió las redes sociales con teorías sobre el verdadero destinatario del mensaje.

Jefferson Farfán vuelve a estar en el ojo público luego de que en la canción se mencione a un “galáctico”, término que él mismo popularizó en su pódcast. La letra incluye frases como “Día y noche me la paso facturando. Ando de rumba, mientras tú me estás pensando”, lo que ha sido tomado por muchos como una clara indirecta hacia el exfutbolista.

Yahaira Plasencia y su nueva indirecta a Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia insiste en que su nuevo tema no tiene dedicatoria, pero los fragmentos difundidos en TikTok parecen decir lo contrario. Frases como “Qué tal jugador, se metió autogol y se quedó solito” y “No eres galáctico, pareces mi fanático” fueron suficientes para que miles de seguidores señalaran a Jefferson Farfán como el claro destinatario. La alusión al término “galáctico”, popularizado por el propio futbolista en su podcast, no hizo más que reforzar las sospechas.

No es la primera vez que Yahaira Plasencia lanza indirectas en sus canciones. El pasado 18 de mayo, la artista ya había dejado entrever posibles referencias a su expareja con frases como “Quiere su remember y ya tiene a otra persona”. Estas coincidencias han llevado a muchos a pensar que, aunque Yahaira niegue una dedicatoria directa, su nueva canción estaría claramente inspirada en su tormentosa relación con el exseleccionado nacional.

Xiomy Kanashiro responde a las indirectas de Yahaira Plasencia hacia Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro respondió con firmeza ante las indirectas de Yahaira Plasencia hacia Jefferson Farfán. Durante su aparición en 'América hoy' hace una semana, la pareja del exfutbolista dejó en claro que no piensa involucrarse en enfrentamientos públicos. “No opino de terceras personas. Yo estoy enfocada en trabajar”, afirmó. Además, aclaró que las indirectas no le afectan en lo personal: “A mí no me afecta en nada la verdad, yo estoy trabajando en lo mío. Deberías preguntarle a él (Jefferson Farfán) si es que le afecta”.

Xiomy Kanashiro también reveló que no discute esos temas con Farfán, y que ambos prefieren mantenerse al margen de las provocaciones. “Ni lo hablamos, no pasa por nuestra mente nada de eso, pero le deseamos bendiciones a todos para que sigan trabajando”, señaló la conductora, adoptando una postura respetuosa.